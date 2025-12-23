El FITE 2025 incorpora 13 millones al programa Lanza Teruel para fomentar la creación de empleo en la provincia

Rueda de prensa posterio al Consejo de Gobierno Extraordinario para aprobar la lista de proyectos que financiará el FITE. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Inversiones de Teruel 2025 incorpora, como una de las inversiones prioritarias, el programa Lanza Teruel, dotado con 13 millones de euros, ya que está concebido como un instrumento estratégico para la atracción de inversión y la creación de empleo en la provincia.

Así lo han anunciado este martes la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario, en el que se ha aprobado la distribución de los 73 millones de euros con los que está dotado el fondo este año.

El FITE está financiado al 50% por el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España y este es el primer año en el que se aplica el incremento pactado en la reunión bilateral entre ambas administraciones a petición del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

De este modo, las aportaciones anuales pasan de 30 a 36,5 millones de euros por parte de cada institución, con la previsión de que en 2026 el fondo alcance una cuantía global de 86 millones de euros.

El incremento de la cuantía prevista para este año --13 millones de euros-- se dedica íntegramente al programa Lanza Teruel, que tiene como objetivos atraer proyectos empresariales de gran impacto, favorecer la reconversión industrial, generar empleo de calidad y contribuir a fijar población en el conjunto del territorio provincial.

No obstante, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha lamentado el retraso "ya endémico" en la firma del FITE, lo que ocasiona "pérdida de oportunidades para la provincia de Teruel". Ha confiado en que el FITE 2026 se pueda firmar antes y así anticipar los proyectos, ya que lo "idóneo" es que quede rubricado en el primer trimestre del ejercicio.

Si el FITE 2025 "se hubiera firmado cuando lo solicitamos, ya estaría teniendo impacto y repercusión en la transformación y diversificación en la economía turolense y, por tanto, generando oportunidades", ha explicado Vaquero.

En este punto, ha subrayado la "apuesta" del Gobierno de Aragón por el "refuerzo" del FITE. Ha señalado que el incremento destinado a Lanza Teruel "se va a ver unido" a los efectos del Fondo de Transición Justa, que ya ha generado más de 250 empleos y la inversión en la provincia de los proyectos ya adjudicados ha sido de 91 millones de euros.

2025 PERDIDO

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha incidido en que el Fondo de Inversiones de Teruel tiene una vigencia de cuatro años, de modo que los proyectos se tienen que ejecutar en los años 2025, 2026, 2027 y 2028, aunque "en realidad, el 2025 ya lo hemos perdido" y este FITE "solo tendrá tres años para que las diversas administraciones --ayuntamientos, sociedades o departamentos del Gobierno-- los ejecuten".

A pesar de la demora, el consejero autonómico ha aclarado que, en ningún caso, se produce "un parón radical, porque se van arrastrando durante cuatro años" los proyectos. En cualquier caso, "nuestra intención es que en primer trimestre del año siguiente se firme el convenio", ha manifestado Blasco, quien ha abogado por "ser más reividicantivos" en el cumplimiento de los plazos, dado el "momento de crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma".

Acerca de Lanza Teruel, dotado con 13 millones de euros, Manuel Blasco ha indicado que el propósito de la iniciativa es que "cualquier empresa que tenga previsto invertir en Sagunto, en Valencia o en Guadalajara sepa que si invierte en Teruel, tiene unas ayudas legales permitidas por el Gobierno de Aragón, por el Gobierno de España y por la Unión Europea que no son susceptibles de recurrir por falta de competencia".

REPARTO PROYECTOS

El reparto definitivo de los proyectos asigna 2 millones de euros a la línea de apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, con actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad y la vertebración territorial de la provincia.

La línea de apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico concentra 16,22 millones de euros. El apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas cuenta con una dotación de 150.000 euros, mientras que las inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente alcanzan los 4.179.457 euros.

A la mejora de la sociedad de la información y de la cobertura de las telecomunicaciones se destinan 3,54 millones de euros, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar la conectividad en todo el territorio. Las inversiones dirigidas a fortalecer la cohesión social en ámbitos como la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda pública y los servicios sociales suman 12.255.735 euros.

El fomento de iniciativas culturales, especialmente las destinadas a la rehabilitación y creación de bienes culturales, cuenta con 3,5 millones de euros, y la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio asciende a 7 millones de euros.

El apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos, incluidos los tecnológicos, concentra 18,8 millones, reflejando la apuesta por iniciativas tractoras capaces de diversificar la economía provincial.

De este modo, en este concepto se incluyen una inversión de 3,5 millones de euros en Dinópolis, consolidando el papel de este complejo como motor turístico, científico y divulgativo de la provincia, así como una aportación de 2,5 millones de euros al Observatorio Astrofísico de Javalambre-Galáctica, una infraestructura científica de referencia internacional que sitúa a Teruel en la vanguardia de la investigación astronómica.

A estas actuaciones se suma una inversión de 1,3 millones de euros en Ciudad del Motor de Aragón, destinada a reforzar su actividad y su capacidad como polo de atracción de eventos, formación e innovación vinculados al ámbito del motor, con impacto directo sobre el tejido económico local.

Los proyectos específicos para zonas rurales con problemas de despoblación disponen de 5 millones de euros, y las actuaciones orientadas a la recuperación de la memoria democrática y a las víctimas de la Guerra de España cuentan con 150.000 euros. A estas partidas se suman 146.000 euros destinados a acciones de comunicación y visibilidad de los proyectos financiados.