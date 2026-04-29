El FITE estará adscrito a la Consejería de Presidencia, que gestionará el PP

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado este miércoles, en la segunda jornada del debate de investidura que celebran las Cortes de Aragón, que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) estará adscrito a la Consejería de Presidencia, que gestionará el Partido Popular. En la legislatura pasada correspondía al Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Azcón ha realizado este anuncio en su turno de respuesta a los portavoces de Aragón-Teruel Existe (A-TE) e IU, Tomás Guitarte y Marta Abengochea.

Jorge Azcón ha dicho que el resultado de las elecciones "ha afectado" a Guitarte, de ahí su tono "más crítico" de lo habitual, espetándole que "no se ha leído el acuerdo" PP-Vox.

"En el debate sobre lo que necesita Teruel, defiendo que esta provincia necesita servicios de calidad, infraestructuras como cualquier otra provincia, pero fundamentalmente es prosperidad, que se creen empleos bien retribuidos: Lo que tiene que cambiar es la economía, atraer inversiones a Teruel que atraigan población".

"Obviar lo que está pasando con la industria de Defensa, con el aeropuerto de Teruel, con Térvalis, con las grandes inversiones, es no entender nada", ha dicho Azcón, quien por otra parte ha elogiado "el incremento histórico del FITE", de lo que él se preocupó "personalmente", con una partida de 15 millones solo para atraer inversiones a la provincia.

Para Azcón, el portavoz de A-TE "no es justo" cuando habla de la sanidad en Teruel, recordándole que el próximo mes de septiembre comienzan los estudios de medicina en el campus turolense, tildándole de "copión de la izquierda".

"Se le ha olvidado decir que los problemas de corrupción que afectan al caso Forestalia son sobre expedientes que tramitó un Gobierno anterior" y que se va a reabrir la comisión parlamentaria de investigación, tras lo que ha hecho notar que "si algo ha cambiado es el INAGA", que ahora dirige un ingeniero "independiente" y antes un veterinario.

"SUPERIORIDAD DE LA IZQUIERDA"

Azcón ha afirmado que IU "viene a contarnos que se avecina el mayor peligro", en relación a "la alerta antifascista" y ha preguntado: "Si somos fascistas por qué ganamos las elecciones", espetándole que "les cree cada vez menos gente" y que defiende la dictadura cubana. Ha señalado que el Gobierno local de Ejea de los Caballeros (PSOE) ha anunciado que actuará con "contundencia" contra quienes "alteran la convivencia" y menciona el "efecto llamada".

"A usted que alguien sea clasista y racista no le impide dialogar", ha continuado Azcón, criticando "la superioridad de la izquierda" y le ha preguntado "quién les ha dado el carné de sexador de demócratas".

Ha dejado claro que el Gobierno tiene "mano dura con los delincuentes" inedependientemente de su nacionalidad, mencionando el caso del motín del centro de reforma de menores de Juslibol (Zaragoza).

Por otra parte, ha defendido la rebaja fiscal "pensando en la gente que vive en el territorio, en las familias, sobre todo pensando en los que más dificultades tienen para llegar a final de mes y en las clases medias".

"Ya sabemos lo que son las mujeres para la izquierda: Ustedes en público dicen una cosa y cuando lega la hora en privado hacen una distinta", ha afirmado Azcón, mencionando el caso 'Errejón'.