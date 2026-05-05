Forestalia construirá 13 aerogeneradores en Tosos (Zaragoza) con una capacidad conjunta de 77,9 MW

Forestalia construirá 13 aerogeneradores en Tosos con una capacidad conjunta de 77,9 MW. - FORESTALIA

TOSOS (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

Forestalia avanza en el desarrollo de nuevos proyectos eólicos en el término municipal de Tosos (Zaragoza), tras la formalización de los primeros pagos de las licencias de obra, con la implantación de 13 nuevos aerogeneradores de una capacidad conjunta de 77,9 MW.

Dos de ellos, con una generación agregada de 14,2 MW, en el parque eólico Henar II y 7, de 38,5 MW, en el Henar III. Entre ambos parques, Forestalia tiene asignada una capacidad de 98,8 MW. Además, en Canteras IV, la empresa aragonesa construirá otras 4 turbinas, con una capacidad de 25,2 MW, lo que acercará este parque a los 38 MW de acceso otorgado.

En relación a Canteras V, instalación en la que la compañía gestiona 41,8 MW en Tosos, se realizarán obras de infraestructura de evacuación asociadas a las instalaciones energéticas.

En el conjunto de la Comarca de Campo de Cariñena, situada al suroeste de la capital zaragozana, donde se ubica Tosos, estos cuatro parques sumarán un total de 27 aerogeneradores con una capacidad energética conjunta de 178,6 MW.

Dentro de este marco de actuación, el territorio de Tosos acogerá casi la mitad --en concreto, el 48,1%-- del total de turbinas que se instalarán en esta zona geográfica aragonesa. Las previstas en Tosos aportarán 77,9 MW, lo que supone el 43,6% de la capacidad total de los cuatro parques eólicos de esta comarca y consolida a este municipio como uno de los grandes núcleos de generación renovable del entorno.

La instalación de los 13 aerogeneradores contempla una inversión estimada de más de 70 millones de euros, cifra que contribuirá a dinamizar la actividad económica del área.

El inicio de las obras bajo las pertinentes licencias formalizadas con la corporación local de Tosos refleja el sólido compromiso de Forestalia con la prosperidad de estos municipios y con los despliegues ordenados y sostenibles de las energías renovables. Además de generar un impacto fiscal directo y significativo en las finanzas locales.

En Tosos, el proyecto implicará la liquidación tributaria de varias figuras impositivas: Más de 1,8 millones de euros en ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras); más de 98.000 euros anuales en IAE (Impuesto de Actividades Económicas); y más de 160.000 euros anuales en IBICE (Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales).

REDES DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS ASOCIADAS

Estas iniciativas contemplan, en paralelo, la construcción de redes de infraestructuras eléctricas asociadas. Entre ellas, la subestación SET Canteras IV y V (SETCN4) y la línea de alta tensión 220 kV SET Canteras IV-V - SET Promotores María (LATCN4), con implantaciones específicas en el término municipal de Tosos.

Con estas actuaciones, Forestalia continúa avanzando en la evolución de su cartera de inversiones en fuentes renovables en Aragón, aportando creación de energía limpia al mix eléctrico nacional, dinamización económica regional y generación de empleo en el ámbito local.

El complejo eólico se enmarca dentro de la estrategia de Forestalia de impulsar un modelo energético más sostenible y de contribuir de manera activa a la transición energética y a los objetivos de descarbonización, con una apuesta sostenida por una fuente renovable --la eólica-- esencial para aportar emisiones netas cero de CO2 al mix eléctrico.

En este contexto, la cooperación administrativa y coordinación con la corporación municipal de Tosos ha sido determinante para que se aceleren los trabajos de instalación de las nuevas turbinas.

El director general de Forestalia, Ricardo Samper, ha comentado que el avance de estos nuevos proyectos eólicos "forma parte de nuestra estrategia de aceleración de la transición energética y de nuestra contribución a un sistema eléctrico más sostenible, eficiente y competitivo".

Ha añadido Sampero que este tipo de actuaciones "nos permite generar energía limpia y, al mismo tiempo, impulsar la prosperidad social y la actividad económica comarcales. De igual modo, el avance de estos proyectos en Tosos refleja nuestro compromiso con el desarrollo ordenado de las energías renovables y con la colaboración institucional. La energía eólica es un pilar esencial en nuestro modelo de crecimiento y en la consolidación de un mix energético más descarbonizado".

Además de su contribución a la neutralidad energética, el complejo tendrá un impacto positivo en el entorno local, especialmente durante las fases de construcción y operación, a través de creación de empleo, reactivación económica y dinamización del municipio, han apuntado desde Forestalia.