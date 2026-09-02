El fotógrafo turolense Daniel Villalba se sitúa entre los 200 mejores fotógrafos del mundo en los 35AWARDS - DANIEL VILLALBA

TERUEL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo de paisaje Daniel Villalba García --Santa Eulalia del Campo, Teruel-- se ha posicionado en el Top 7% mundial de fotógrafos en el certamen temático "Paisaje Rural" --Village Landscape-- de los 35AWARDS, situándose entre los 200 mejores fotógrafos de un total de 3.465 participantes de 99 países.

Tras la conclusión del certamen, el fotógrafo turolense ha posicionado dos de sus obras en el Top 5% de las mejores fotografías del concurso, situándolas entre las 800 mejores imágenes seleccionadas sobre un total de 16.640 obras presentadas.

A estos datos en paisaje rural se añaden los resultados obtenidos por Villalba en otros dos certámenes recientes de la plataforma: un Top 9% mejores fotografías en la modalidad de "Bosques" (Forest) y un Top 8% mejores fotografías en la categoría de "Flores" (Flowers), consolidando así su presencia en la fotografía de paisaje de autor internacional.