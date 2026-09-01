Almeida mantiene que se podrá circular por los túneles de la A-5 y Parque Castellana antes de final de año

Archivo - Circulación en un tramo en obras de la A-5, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido este martes el compromiso de que los conductores puedan circular antes de que termine 2026 tanto por los túneles del soterramiento de la A-5 como por el de Parque Castellana.

"Espero que se pueda circular, sin duda, antes de que acabe el año tanto por los túneles de la A-5 como por los túneles de la Castellana", ha afirmado durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Almeida ha reconocido la "envergadura" de ambas actuaciones y ha sostenido que Madrid no afrontaba una transformación urbana de estas características desde hacía "más de dos décadas".

En este sentido, el alcalde ha señalado que una de las prioridades "irrenunciables" del Gobierno municipal es que las obras ocupen el menor tiempo posible y reduzcan sus afecciones sobre los vecinos.

"Nosotros asumimos el compromiso con los madrileños de que las obras duraran y molestaran lo menos posible. Parte de ese compromiso es acabarlas y ejecutarlas en plazo, incluso con anterioridad a los plazos que nos habíamos fijado inicialmente", ha defendido.

LOS TRABAJOS CONTINUARÁN EN SUPERFICIE

El regidor ha recordado que la apertura de la circulación subterránea no supondrá el final completo de los dos proyectos, ya que los trabajos continuarán en superficie para incorporar zonas verdes, espacios estanciales y nuevos recorridos peatonales.

"Después continuaremos trabajando en superficie para dotar a estos espacios de zonas verdes y estanciales que van a mejorar muy considerablemente la calidad de vida de los vecinos", ha explicado.

En el caso de la A-5, el Ayuntamiento prevé abrir antes de que termine el año un túnel de 2,2 kilómetros y continuar con la urbanización del Paseo Verde del Suroeste, que transformará el paseo de Extremadura en un gran eje peatonal y ajardinado. El proyecto permitirá crear cerca de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes sobre la infraestructura.

La intervención, con una inversión superior a los 400 millones de euros, pretende cubrir la actual autovía y conectar mediante un corredor naturalizado Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina. El Consistorio calcula que el soterramiento absorberá los alrededor de 80.000 vehículos que circulaban diariamente por la superficie y reducirá el tráfico en ese entorno un 90%.

PARQUE CASTELLANA

Parque Castellana supone el soterramiento del paseo de la Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. El túnel tiene una longitud de 675 metros y está previsto que entre en servicio en diciembre.

El proyecto generará en superficie un espacio de 70.000 metros cuadrados que integrará el entorno de las Cinco Torres y el Hospital Universitario La Paz con la antigua colonia de San Cristóbal y el futuro centro de negocios de Madrid Nuevo Norte.

La actuación incluye un nuevo parque urbano, zonas infantiles y de calistenia, espacios estanciales, una fuente, un bosque urbano y más de 700 nuevos árboles.