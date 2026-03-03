Fraga inicia la replantación de la zona norte del proyecto Cinca Revive para reforzar la restauración ambiental

La nueva masa vegetal, compuesta principalmente por álamos, chopos, fresnos y sauces, servirá para estabilizar las llanuras de inundación generadas con este proyecto - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha comenzado esta semana las labores de replantación de especies vegetales autóctonas en el sector norte del proyecto Cinca Revive. Esta nueva fase de actuación se desarrolla en la margen derecha del río Cinca, aguas arriba del núcleo urbano, en el ámbito correspondiente a la acción B8.

La intervención tiene como objetivo principal avanzar en la restauración del ecosistema fluvial mediante la recuperación de la cubierta vegetal característica de los sotos del Cinca. Tras las tareas previas de limpieza y adecuación del terreno, los equipos técnicos trabajan ahora en la implantación de una nueva masa vegetal que permitirá consolidar las llanuras de inundación generadas tras el retranqueo de las motas de defensa.

La selección de especies se ha llevado a cabo siguiendo criterios científicos, teniendo en cuenta factores como la proximidad al cauce y la frecuencia de inundación del suelo. Entre las variedades que se están introduciendo destacan álamos, chopos, fresnos y sauces, todas ellas propias del bosque de ribera y adaptadas a las dinámicas naturales del río.

Estas actuaciones técnicas dan continuidad a las acciones de participación ciudadana impulsadas en el marco del proyecto. El pasado mes de noviembre, alumnos de los colegios de Fraga, Litera y Miralsot participaron en una plantación colectiva en el entorno del río, en la que se incorporaron 400 ejemplares para contribuir a la recuperación del bosque de ribera. Aquella jornada supuso un paso importante para implicar a la comunidad educativa en la mejora ambiental del municipio.

FUNCIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES

La revegetación de la zona norte no responde únicamente a criterios paisajísticos o ecológicos, sino que constituye un elemento técnico esencial en la estrategia de gestión del riesgo de inundaciones. La nueva masa vegetal contribuirá a regular la velocidad del agua durante las avenidas ordinarias, favoreciendo la laminación natural del caudal y reduciendo la presión sobre las infraestructuras de defensa.

Además, las raíces de estas especies ayudarán a fijar el suelo y proteger la estructura de las motas frente a la erosión, reforzando así la estabilidad del cauce en episodios de crecida. De este modo, la actuación combina restauración ambiental y prevención de riesgos, integrando soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia del territorio.

El proyecto Cinca Revive cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. El pasado mes de septiembre, la iniciativa fue reconocida por el MITECO como "proyecto emblemático" por su carácter innovador y su impacto en la restauración ambiental.

Con el inicio de esta fase de replantación, Fraga continúa avanzando en la transformación de su relación con el río Cinca, apostando por un modelo que prioriza la recuperación de los ecosistemas fluviales y la adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. La intervención en la zona norte refuerza así un proyecto que combina participación ciudadana, criterios técnicos y financiación europea para impulsar una restauración integral del entorno natural.