Fraga licita la ampliación de la planta potabilizadora de agua por 228.000 euros

FRAGA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha licitado esta semana las obras del proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) por un importe que asciende a 228.273,13 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 2 de diciembre para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado el contrato, las obras contarán con un periodo de ejecución de dos meses.

El objetivo fundamental de esta actuación, que cuenta con una subvención de 181.215,94 euros procedentes del Plan de Impulso Provincial de la Diputación Provincial de Huesca, es aumentar la capacidad y la seguridad del sistema de abastecimiento público, respondiendo a las recomendaciones técnicas para evitar sobrecargas en el proceso de filtración y responder con mayor garantías ante eventuales repuntes en la turbidez del agua.

La planta actual dispone de seis módulos de filtración con una capacidad máxima de 240 metros cúbicos/hora. Sin embargo, para no sobrecargar el proceso y garantizar de forma continua un agua de calidad que no supere el límite de 1 NTU exigido por ley, la recomendación técnica establece no sobrepasar los 40 metros cúbicos/hora por filtro, lo que fija el volumen óptimo en 160.

En periodos meteorológicos adversos, cuando la turbidez ronda los 300 NTU, la decantación de los sedimentos requiere mayor tiempo y exige operar a la máxima capacidad con una mayor dosificación de floculante. Esta situación limita el ritmo de llenado del depósito municipal, por lo que la adición de dos nuevos filtros permitirá alcanzar una capacidad de filtración máxima de 360 metros cúbicos por hora y, a su vez, se conseguirá mantener la reserva a niveles seguros y eliminar cualquier riesgo de desabastecimiento en momentos de consumo punta.

"La ampliación de la ETAP demuestra el compromiso del Ayuntamiento con los servicios básicos fundamentales de la ciudad", ha dicho el alcalde, Ignacio Gramún, quien a su vez ha agradecido el apoyo económico de la DPH y ha remarcado "el trabajo planificado para la mejora integral de la red de agua potable, en la que ya llevamos cerca de un millón de euros invertidos en los últimos años".