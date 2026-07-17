Fuendetodos acoge la reedición de los Caprichos de Goya a través de la mirada contemporánea de Juan M. Moro

La muestra reúne 80 estampas de base fotográfica que actualizan el genial proyecto grotesco. El protagonista de las imágenes es traducible por "especie humana", anclado en la tradición de los maniquíes de posado usados por los artistas en el Renacimiento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos acoge desde este viernes, 17 de julio, la exposición 'Caprichos de Mannekind', una reedición realizada por el artista aragonés Juan M. Moro del célebre proyecto gráfico de Francisco de Goya. La muestra reúne 80 estampas de base fotográfica que actualizan el espíritu crítico de 'Los Caprichos' para trasladarlo al siglo XXI mediante una reflexión sobre las contradicciones y paradojas del ser humano.

La exposición ha sido presentada en el Palacio de Sástago con la participación de la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro; el alcalde de Fuendetodos, Enrique Saluña; el autor de la muestra, Juan Moro y el comisario de la misma, Ricardo Centellas. Durante el acto, la institución provincial ha destacado que la programación expositiva del municipio persigue consolidar este espacio como un referente en el diálogo entre el legado de Goya y la creación contemporánea.

La diputada ha subrayado que la muestra constituye "un magnífico ejemplo de ese diálogo entre pasado y presente", al recuperar la capacidad crítica y la libertad creativa del pintor aragonés para plantear cuestiones plenamente vigentes. En este sentido ha explicado que la exposición invita a reflexionar sobre "nuestros comportamientos, nuestras contradicciones y los grandes retos de la sociedad actual", convirtiendo el arte en una herramienta para comprender el mundo contemporáneo.

La colección toma como protagonista a Mannekind, un maniquí de madera inspirado en los utilizados por los artistas desde el Renacimiento para estudiar la figura humana. Convertido ahora en símbolo de la "especie humana", este personaje protagoniza las 80 imágenes y sirve como hilo conductor para abordar cuestiones relacionadas con el ser, las creencias, el consumo, el sufrimiento o la convivencia desde una perspectiva contemporánea.

La propuesta amplía el enfoque satírico de Goya para profundizar en los rasgos compartidos por la condición humana. Frente a las diferencias de género, cultura o estatus, Moro plantea un estudio del ser humano desde aquello que une a todas las personas, apoyándose en un amplio repertorio visual dividido en veinte grandes categorías temáticas.

El alcalde de Fuendetodos ha destacado la importancia de incorporar esta exposición a la oferta cultural del municipio, especialmente de cara al otoño, cuando se pondrán en marcha nuevas experiencias inmersivas dedicadas a Goya financiadas con fondos europeos. "Con la exposición de Juan Moro va a ser un atractivo para empezar el otoño", ha señalado, al tiempo que ha animado a los visitantes a descubrir tanto la muestra como el resto de recursos culturales y turísticos de la localidad.

UN HOMENAJE CONTEMPORÁNEO AL ESPÍRITU CRÍTICO DE GOYA

El comisario de la exposición, Ricardo Centellas, ha recordado que Juan M. Moro mantiene una larga vinculación con Fuendetodos, donde ya participó hace más de dos décadas en los talleres de perfeccionamiento de grabado. Asimismo ha resaltado que fue el único Premio Nacional de Grabado que aún no había expuesto en la localidad y ha señalado que la elección de esta serie supone "un homenaje a Goya y a su principal obra gráfica".

Por su parte, Juan M. Moro ha explicado que el objetivo del proyecto ha sido "rendir un homenaje al maestro". Su formación como grabador, especialmente en la técnica del aguafuerte, le ha permitido mantener un contacto permanente con la obra gráfica de Goya, cuya capacidad para ejercer la crítica social mediante imágenes constituye, a su juicio, "el legado y el testigo" que ha querido recoger en esta serie.

El artista ha relatado que decidió recuperar la figura del antiguo maniquí de madera, un elemento habitual en los talleres de pintura desde el Renacimiento y que quedó relegado tras la irrupción de la fotografía. "Le he querido dar una nueva dignidad", ha afirmado, al convertirlo en representación de la especie humana y utilizarlo para abordar cuestiones propias de la sociedad actual.

Las ochenta estampas se organizan en veinte capítulos que abordan aspectos esenciales de la condición humana. Moro ha explicado que no pretende reproducir los motivos empleados por Goya, sino trasladar su ejercicio crítico al presente. "Me interesa hablar de cuestiones que nos afectan a todos", ha insistido durante la presentación.

Desde el punto de vista técnico, la obra combina fotografía e impresión digital, aunque mantiene numerosos vínculos con el lenguaje visual del pintor aragonés. El autor reconoció que algunas composiciones contienen referencias directas a la obra de Goya, mientras que otras reinterpretan la construcción de fondos y escenas adaptándolas a los recursos expresivos del siglo XXI.

Asimismo, ha recordado que, al igual que sucede en Los Caprichos, cada imagen está acompañada por un lema que dialoga con la composición. En algunos casos sirve para reforzar su significado; en otros, introduce dudas, contradicciones o incluso lecturas deliberadamente abiertas. "Me muevo entre la banalidad y la profundidad, que creo que es lo más humano que puede uno hacer", ha resumido el artista.

UNA NUEVA PROPUESTA PARA SEGUIR CELEBRANDO EL LEGADO DE GOYA

Moro ha asegurado que presentar la exposición en Fuendetodos tiene un significado especial por tratarse del municipio natal de Goya y por el trabajo continuado que desarrolla en torno a su figura. A su juicio, el museo, los espacios patrimoniales y las iniciativas culturales convierten la localidad en "un lugar tan relacionado con el propio Goya" que dota a la muestra de un contexto único.

La exposición 'Caprichos de Mannekind' podrá visitarse en el Museo del Grabado de Goya de Fuendetodos de martes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Con esta propuesta, la Diputación de Zaragoza reafirma su apuesta por una programación que mantiene vivo el legado del artista aragonés mediante proyectos que dialogan con su pensamiento desde la creación contemporánea.