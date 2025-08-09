Fuentespalda (Teruel) acoge este domingo el XX Ciclo de órgano de la Comarca del Matarraña

Cartel del XX Ciclo de Órgano de la Comarca del Matarraña.
Cartel del XX Ciclo de Órgano de la Comarca del Matarraña. - COMARCA DEL MATARRAÑA
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 9 agosto 2025 19:43
@ep_aragon

FUENTESPALDA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

La Comarca turolense del Matarraña celebra este año la vigésima edición de su Ciclo de Órgano, que tiene como objetivo acercar la música clásica al medio rural y ensalzar una joya del patrimonio organístico aragonés: el órgano histórico de Fuentespalda.

Con motivo del XX aniversario, el concierto de este año se celebrará el domingo, 10 de agosto, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San Salvador de Fuentespalda, ha informado la Comarca del Matarraña.

La actuación correrá a cargo del prestigioso organista José María Berdejo, acompañado por la Orquesta de Cámara 'Cantantibus Organis', el Coro de Cámara 'Capilla de Música de la Basílica del Pilar' de Zaragoza y el tenor Alain Damas.

Bajo el título 'De esplendor se doran los aires', la velada pretende transportar al público a través de los siglos, desde los registros barrocos hasta la sensibilidad contemporánea.

El Ciclo de Órgano del Matarraña es ya una referencia cultural en el calendario estival comarcal, y un ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta poderosa para preservar la memoria, dinamizar el territorio y emocionar al público.

El Matarraña conserva únicamente dos instrumentos de estas características: el órgano de la Iglesia Parroquial de San Salvador de Fuentespalda, construido hacia 1680, y el de la iglesia parroquial de la Asunción de Monroyo, de 1887.

Se trata de piezas barrocas únicas que han sobrevivido al paso del tiempo y a los vaivenes de la historia, gracias a la implicación de las corporaciones locales, las administraciones públicas y diversas entidades bancarias, que hicieron posible su restauración.

Con el objetivo de difundir y preservar el patrimonio cultural del Matarraña, la comarca organiza desde hace dos décadas este ciclo, que año tras año acerca al público el sonido majestuoso del órgano en escenarios históricos y de gran belleza arquitectónica.

Contador