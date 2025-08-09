Fuentespalda (Teruel) acoge este domingo el XX Ciclo de órgano de la Comarca del Matarraña

Cartel del XX Ciclo de Órgano de la Comarca del Matarraña. - COMARCA DEL MATARRAÑA

FUENTESPALDA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

La Comarca turolense del Matarraña celebra este año la vigésima edición de su Ciclo de Órgano, que tiene como objetivo acercar la música clásica al medio rural y ensalzar una joya del patrimonio organístico aragonés: el órgano histórico de Fuentespalda.

Con motivo del XX aniversario, el concierto de este año se celebrará el domingo, 10 de agosto, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San Salvador de Fuentespalda, ha informado la Comarca del Matarraña.

La actuación correrá a cargo del prestigioso organista José María Berdejo, acompañado por la Orquesta de Cámara 'Cantantibus Organis', el Coro de Cámara 'Capilla de Música de la Basílica del Pilar' de Zaragoza y el tenor Alain Damas.

Bajo el título 'De esplendor se doran los aires', la velada pretende transportar al público a través de los siglos, desde los registros barrocos hasta la sensibilidad contemporánea.

El Ciclo de Órgano del Matarraña es ya una referencia cultural en el calendario estival comarcal, y un ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta poderosa para preservar la memoria, dinamizar el territorio y emocionar al público.

El Matarraña conserva únicamente dos instrumentos de estas características: el órgano de la Iglesia Parroquial de San Salvador de Fuentespalda, construido hacia 1680, y el de la iglesia parroquial de la Asunción de Monroyo, de 1887.

Se trata de piezas barrocas únicas que han sobrevivido al paso del tiempo y a los vaivenes de la historia, gracias a la implicación de las corporaciones locales, las administraciones públicas y diversas entidades bancarias, que hicieron posible su restauración.

Con el objetivo de difundir y preservar el patrimonio cultural del Matarraña, la comarca organiza desde hace dos décadas este ciclo, que año tras año acerca al público el sonido majestuoso del órgano en escenarios históricos y de gran belleza arquitectónica.