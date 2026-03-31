El fuerte viento obliga a activar el miércoles, por quinto día consecutivo, el Plan Municipal de Emergencias en Zaragoza

Fuerte racha de viento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento sigue soplando en Zaragoza y obliga al Ayuntamiento a activar este miércoles, 1 de abril, por quinto día consecutivo, el Plan Municipal de Emergencias, después de cuatro días con intensas rachas de Cierzo que seguirá rolando con virulencia, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la ribera del Ebro.

Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza activará también este miércoles el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ), en concreto entre las 11.00 y 20.00 horas, si bien podría modularse en función de la evolución.

Por ello, al igual que estos días atrás, la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a la población extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en ese tramo horario.

El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kilómetros por hora, un umbral que se ha superado en algún momento todos los días desde el pasado sábado.

Este martes el viento ha soplado con fuerza desde primera hora de la mañana, por lo que el plan ha sido activado a las 08.00 horas con la previsión de mantenerlo hasta la 19.00 horas.

De momento, los Bomberos de Zaragoza han atendido las llamadas y servicios recibidos este martes, que aunque no han colapsado el servicio, no han cesado de producirse durante toda la mañana.

UNA MEDIA DE 5 INCIDENCIAS DIARIAS

Los Bomberos han ido resolviendo las incidencias, en función de la prioridad y gravedad de las mismas. La mayoría de ellas han sido desprendimientos de vallas y chapas, caída de ramas y árboles o inspección de fachadas. Estos días, se han atendido de media 25 servicios diarios relacionados con el tiempo.

Como medida preventiva, durante el horario de activación del plan, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar.

Además, los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.