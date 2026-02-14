Las fuertes rachas de viento tumban un árbol en el Paseo Constitución sin causar heridos

El árbol se ha precipitado al suelo en el Paseo Contitución de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que azotan este sábado el valle del Ebro han derrumbado un árbol de grandes dimensiones en el Paseo Constitución de Zaragoza sin que se hayan producido daños personales ni haya resultado dañado ninguno de los magnolios más próximos del bulevar.

El incidente ha ocurrido antes de las 10.00 horas en el bulevar del Paseo Constitución, a la altura del cruce con la calle de Mariano Escar. Allí un ejemplar se ha ido al suelo y ha dañado un platanero ubicado a su lado.

Una patrulla de la Policía Local ha cortado el tráfico mientras los servicios de limpieza se Serluz han procedido a trocear y retirar a la zona peatonal las ramas caídas sobre la calzada. Durante esos trabajos se ha estado dando paso controlado a los vehículos por el carril derecho.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este sábado el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología, superarán los 80 kilómetros por hora, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución.

Como medidas preventivas se ha suspendido el desfile de carnaval tanto en Zaragoza como en Huesca y la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha suspendido igualmente toda la jornada de fútbol y fútbol sala en la Comunidad.

El Ayuntamiento de Zaragoza también ha cerrado al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Estas medidas se adoptan después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya elevado a naranja la alerta debido a las fuertes rachas de viento. El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kilómetros hora, ha informado el Consistorio zaragozano.

Por ello, ante este pronóstico, la concejala delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha ordenado activar el Plan Municipal de Emergencias entre las 06.00 horas y las 19.00 horas de este sábado 14 de febrero y pide a la ciudadanía extremar la precaución durante estas horas.

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Del mismo modo, se van a cerrar al tránsito los parques de la ciudad, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán debidamente señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

El Ayuntamiento ha recomendado a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.