La Fundación Amantes de Teruel, Pirineos Sur, Félix Longás y la Iglesia Diocesana, Medallas al Mérito Turístico 2025

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón concederá las Medallas al Mérito Turístico de 2025 a la Iglesia Diocesana de Aragón, la Fundación Amantes de Teruel, al Hermano Mayor de los Caballeros de San Juan de la Peña, Félix Longás, y al Festival Pirineos Sur, en reconocimiento a su contribución destacada a la promoción del turismo, la cultura y el patrimonio de la comunidad autónoma. Estos galardones se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Jaca.

La Iglesia Diocesana de Aragón recibe esta distinción por "su papel esencial en la conservación y difusión del patrimonio religioso como recurso turístico", a través de iniciativas como los Museos Diocesanos de Huesca, Barbastro-Monzón, Jaca, Teruel y Zaragoza, o los proyectos 'Fiat Lux' --rutas nocturnas por las iglesias de la capital-- y 'Vía Basilicarum' --ruta por las cinco principales basílicas de la Comunidad--, que ofrecen "experiencias espirituales y culturales innovadoras".

La distinción reconoce también su implicación en el Año Jubilar y su colaboración con el Gobierno autonómico en la creación del producto turístico Aragón con Alma.

La Fundación Amantes de Teruel es galardonada por su contribución al desarrollo turístico y cultural de la ciudad, uniendo patrimonio, tradición y turismo en torno a la legendaria historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

La institución gestiona el Mausoleo de los Amantes y la iglesia de San Pedro, conjunto mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, que en 2025 ha registrado un incremento notable de visitantes, consolidándose como motor turístico de Teruel.

FÉLIX LONGÁS, PIRINEOS SUR Y PLACAS

El empresario Félix Longás Lafuente recibe la Medalla por su compromiso con la promoción de los valores históricos y turísticos de Aragón a través de su labor al frente de la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, de la que es Hermano Mayor, y por su trayectoria profesional y asociativa ejemplar, que ha contribuido al desarrollo económico y cultural de la comunidad.

El Festival Pirineos Sur, organizado por la Diputación Provincial de Huesca (dph), es reconocido por su papel como referente del turismo cultural.

Con más de tres décadas de historia, ha convertido el Valle de Tena en un punto de encuentro internacional para la música y la diversidad cultural, atrayendo este año a cerca de 45.000 asistentes de 26 países y generando un impacto turístico y económico de primer orden en el Alto Gállego.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de las Placas al Mérito Turístico 2025, que distinguen acciones y proyectos que contribuyen a realzar la imagen turística de Aragón.

En esta edición, las Placas han sido otorgadas a la Asociación de Empresarios del Sector El Tubo de Zaragoza, la Conmemoración del Compromiso de Caspe, el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, la Asociación Acurba de Bailo, el pastelero Jesús Tolosana Viu, el Hotel Somnifabrik de Valderrobres, la Fundación Centro Buñuel Calanda y la empresa turolense Conexión Imaginativa.

Estas distinciones reconocen trayectorias e iniciativas que fortalecen la identidad turística aragonesa, desde la recuperación del patrimonio histórico y la promoción cultural hasta la innovación gastronómica y la creación de productos turísticos de calidad que consolidan a Aragón como un destino diverso y sostenible.