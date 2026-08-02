La Fundación Los Bañales ofrece visitas guiadas a la ciudad romana de Uncastillo (Zaragoza) este mes de agosto

Ciudad romana de Uncastillo. - FUNDACIÓN LOS BAÑALES

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas, creada para dar soporte a la investigación en la ciudad romana más importante de la Comarca de las Cinco Villas y para impulsar la recuperación del intenso legado romano en el territorio, ofrecerá visitas guiadas los próximos días 8, 16 y 22 de agosto, a Los Bañales de Uncastillo, yacimiento arqueológico romano, que acaba de clausurar su 18ª campaña de trabajo.

Las visitas comenzarán a las 10.30 horas y compaginarán las novedades de los últimos trabajos con un recorrido por los atractivos tradicionales de esta ciudad romana, a saber, la que fuera su plaza mayor, el foro, uno de los pocos que, completo, se puede visitar en Aragón; las termas, que se cuentan entre las mejor conservadas de la península ibérica; y el acueducto, que es, además, uno de los más antiguos de España.

El precio de las visitas es de 6 euros y se prolongarán por espacio de tres horas y terminarán en el centro de atención a visitantes que el Ayuntamiento de Layana inauguró hace tres años en la localidad que hace de puerta al yacimiento. No es necesaria reserva previa y el recorrido será atendido por técnicos y voluntarios del proyecto.

Una de ellas, aun por determinar, será guiada por el director científico de Los Bañales, Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra.

Durante los meses de junio y julio la Fundación Los Bañales ha sostenido, gracias a las aportaciones de los Ayuntamientos de Sádaba, Biota y Layana y a los convenios suscritos con la Fundación ACS y con la Fundación Caja Inmaculada, la, hasta la fecha, más extensa campaña de consolidación y protección del yacimiento, que se ha detenido en el barrio doméstico-artesanal, en el foro y en el barrio septentrional de la ciudad, atractivos que se mostrarán, también, en las visitas guiadas de este mes.

Además, gracias a la colaboración de estas instituciones, a una campaña de micromecenazgo y al premio que, por primera vez en la Historia de la Arqueología en España, la Fundación ha recibido de la Roman Society británica, en los trabajos han podido participar estudiantes universitarios de Historia y de Arqueología llegados desde Japón a República Checa que han convivido, además, con un buen grupo de estudiantes aragoneses y cincovilleses.

Los Bañales, solar de una floreciente ciudad romana entre los siglos I a. C. y III d. C., es uno de los yacimientos arqueológicos más visitados de Aragón objeto, además, del más longevo plan de investigación en activo de cuantos, actualmente, tiene en marcha el Gobierno de Aragón.