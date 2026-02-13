Fundación Caja Rural de Aragón convoca la IX Edición de su programa de Microayudas. - FUNDACIÓN CAJA RURAL

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Aragón ha convocado la IX edición de su programa de Microayudas para Iniciativas Sociales, que reconoce y apoya la labor que realizan las entidades sin ánimo de lucro en los territorios donde está presente Caja Rural de Aragón.

Los proyectos que se presenten a esta IX edición deberán encuadrarse en alguna de las tipologías recogidas en las bases de la convocatoria: la promoción y desarrollo de la cultura en el medio rural, mediante el fomento de actividades encaminadas a la creación de empleo, con especial atención al desarrollo de la agricultura a través de técnicas avanzadas de cultivo y con respeto al equilibrio ecológico del medio ambiente; y la promoción y desarrollo de actividades de asistencia e inclusión social, la sanidad, la educación, la ciencia, el deporte, el voluntariado, la acción social y la cohesión social.

Asimismo, Fundación Caja Rural de Aragón otorgará una micro ayuda de 1.500 euros a cada uno de los 10 proyectos seleccionados por una comisión de valoración designada por la propia Fundación.

Esta cuantía deberá destinarse a cubrir la totalidad o parte de los gastos generados por los proyectos seleccionados, que deberán ejecutarse entre los meses de abril y diciembre de 2026.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y PLAZOS

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto entre el 13 de febrero y el 23 de marzo. Las entidades interesadas deberán cumplimentar el formulario disponible en la página web de la Fundación Caja Rural de Aragón y anexar el proyecto conforme a los criterios establecidos en las bases que pueden consultarse en 'www.fundacioncajaruraldearagon.es'.

Cada entidad podrá presentar un único proyecto. La presentación de la solicitud implica la aceptación íntegra de las condiciones de la convocatoria. La resolución con los diez proyectos seleccionados se hará pública en la página web de la Fundación en el mes de abril de 2026.