Fundación Caja Rural de Aragón eleva la dotación de las Becas Excelencia hasta los 25.000 euros - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Aragón pone en marcha la IX Convocatoria de las Becas Excelencia en el Estudio y el Deporte. La convocatoria, cuyo plazo comienza este martes, 1 de septiembre, incrementa tanto el número de ayudas como su dotación global ya que en esta edición concederá 25 becas de 1.000 euros cada una destinadas a reconocer el esfuerzo académico y deportivo de jóvenes del territorio de actuación de Caja Rural de Aragón.

Las Becas Excelencia para deportistas sobresalientes con excelentes expedientes académicos, se han consolidado como una de las principales iniciativas de apoyo al talento juvenil impulsadas por la Fundación.

Desde su creación, han respaldado a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que compaginan con éxito su formación académica con la práctica deportiva de alto nivel.

Podrán optar a estas ayudas estudiantes de entre 12 y 18 años que hayan cursado durante el año académico 2025/2026 estudios de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio y que residan en el territorio de actuación de Caja Rural de Aragón.

En el ámbito académico, los solicitantes deberán acreditar una nota media mínima de notable en las calificaciones finales obtenidas durante el curso 2025/2026 mediante certificado expedido por el centro educativo correspondiente.

PLAZO

En la valoración deportiva se tendrán en cuenta la participación y los resultados obtenidos en Campeonatos y Copas de España, tanto de clubes como de selecciones autonómicas, así como en competiciones oficiales internacionales en representación de la selección nacional, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2026 y los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 25 de noviembre de 2026.

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha destacado que "esta nueva edición refuerza el compromiso de la Fundación con aquellos jóvenes que destacan por su capacidad de esfuerzo, disciplina y superación". "Las Becas Excelencia --ha subrayado-- reconocen el mérito de quienes compatibilizan su formación académica con la competición deportiva y también el apoyo de sus familias, que desempeñan un papel esencial en ese camino".

La Fundación Caja Rural de Aragón mantiene así una línea de actuación centrada en impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo valores como el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad y la excelencia tanto dentro como fuera de las aulas.

Los formularios de solicitud y toda la información relativa a esta IX Convocatoria de Becas Excelencia en el Estudio y el Deporte están disponibles en la página web de la Fundación Caja Rural de Aragón: 'www.fundacioncajaruraldearagon.es'.