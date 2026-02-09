Fundación Dinópolis visibiliza el papel de la mujer en la ciencia con actividades dirigidas a estudiantes de la ESO

Una de las actividades realizadas en anteriores ediciones. - DINÓPOLIS

TERUEL 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD) ha organizado una serie de actividades divulgativas dirigidas a fomentar el interés por la investigación científica y visibilizar el papel de la mujer en la ciencia con motivo de la conmemoración del 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia'.

Las actividades se desarrollarán el próximo miércoles 11 de febrero, con la participación de cerca de 40 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Vega del Turia, centro educativo ubicado en la capital turolense, y permitirán al alumnado conocer de primera mano el trabajo científico que realizan las investigadoras de la Fundación Dinópolis en el ámbito de la paleontología.

La primera de las propuestas, titulada: 'La ciencia deja huella', estará a cargo de las paleontólogas de la Fundación Dinópolis Ana González y Andrea Guarido, quienes mostrarán cómo, a través del estudio y análisis de huellas y rastros fósiles, es posible obtener información relevante sobre el aspecto, el comportamiento o el ambiente en el que vivieron los dinosaurios.

Para ello, se emplearán réplicas de alta calidad de fósiles excepcionales de Teruel, entre los que destacan aquellas que han permitido obtener importantes conclusiones científicas, como la primera evidencia de la locomoción cuadrúpeda durante todo el desarrollo ontogenético del dinosaurio Iguanodon, así como huellas y rastros reales de distintos dinosaurios terópodos documentados en recientes excavaciones.

La segunda actividad será 'Los grandes depredadores del Mioceno', y se centrará en algunos de los hallazgos más recientes sobre los mamíferos que habitaron la provincia de Teruel hace entre 9 y 2 millones de años.

En este caso, los estudiantes se desplazarán a uno de los laboratorios paleontológicos de la Fundación Dinópolis, donde las restauradoras Raquel Ferrer y María Silvestre explicarán el proceso de restauración de los fósiles tras su extracción y los aspectos clave para su correcta conservación y posterior estudio científico.

Posteriormente, la investigadora ARAID de la Fundación Dinópolis Gema Siliceo abordará el estudio de dos de los grupos de mamíferos carnívoros más destacados del registro fósil turolense, como los félidos "dientes de sable" y las grandes hienas del Mioceno superior, apoyándose en moldes de alta resolución de cráneos y explicando aspectos esenciales de su biología y métodos de caza.

Con estas actividades, la Fundación Dinópolis se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, reforzando su compromiso con la divulgación científica, la educación y la visibilización del trabajo de las mujeres en el ámbito de la investigación.

DÍA INTERNACIONAL

El 11 de febrero se conmemora el 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia', una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar el papel fundamental de las mujeres y niñas en la ciencia, promover su acceso, participación plena y equitativa en los campos científicos y recordar la importancia de derribar las barreras de género que aún persisten en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La celebración de este año 2026 se articula bajo el tema oficial "From Vision to Impact: Redefining STEM by Closing the Gender Gap" (De la visión al impacto: redefinir las disciplinas STEM cerrando la brecha de género), orientado a transformar la visión en resultados reales mediante la reducción de la brecha de género en ciencia y tecnología.