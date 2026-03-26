Fundación Endesa formaliza la venta del Castillo de Mequinenza al Ayuntamiento

Fundación Endesa transfiere el Castillo de Mequinenza a su Ayuntamiento. - ENDESA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

Fundación Endesa ha formalizado la venta del Castillo de Mequinenza al Ayuntamiento de la localidad, reforzando su compromiso con la conservación de este emblemático patrimonio histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural y con protección histórico-cultural, que constituye el punto de interés más importante del municipio.

El acto, celebrado este jueves en la Sala Capitular del propio Castillo, ha contado con la presencia del alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán, y el director territorial de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, además de la corporación municipal y representantes del tejido asociativo de la localidad, han informado desde la compañía eléctrica.

El alcalde ha afirmado que "Mequinenza vive un día histórico en el que un sueño largamente compartido por generaciones se hace realidad" y ha destacado la disposición de la Fundación Endesa, a la que ha agradecido su papel en la conservación y en este "paso decisivo".

El Castillo de Mequinenza "es parte de nuestra identidad y una oportunidad de futuro que asumimos con el compromiso de cuidarlo, abrirlo y llenarlo de vida proyectándolo como motor de desarrollo para la localidad", ha destacado.

VÍNCULO CON EL TERRITORIO

Por su parte, Montaner ha hablado de "momento especial" en la relación entre la compañía eléctrica y Aragón: "La transferencia del Castillo de Mequinenza a su Ayuntamiento, un hito que refleja nuestra manera de entender el vínculo con el territorio".

A ello ha sumado que Fundación Endesa "ha cuidado y preservado de este enclave histórico con la convicción de que el patrimonio debe servir a la comunidad, respetando su identidad y valor simbólico".

El Castillo, incorporado al patrimonio de Endesa en el contexto del desarrollo hidroeléctrico del Ebro y posteriormente gestionado por Fundación Endesa, ha sido objeto de labores continuadas de conservación, mantenimiento y restauración.

Gracias a ello, se mantuvo en "excelente estado" y abierto a la ciudadanía mediante visitas coordinadas con la Oficina de Turismo local, reforzando su valor simbólico y cultural.

Con el traspaso de este castillo, Fundación Endesa se propone "contribuir a una transición energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y su entorno".

En este sentido, la Fundación entiende su actividad como "una forma de acompañar a las comunidades, respetando su identidad, su historia y su proyección de futuro". En este contexto, y tras el interés mostrado por el Ayuntamiento en adquirir e integrar el Castillo en su patrimonio municipal, decidió "paralizar cualquier otra oportunidad de maximización financiera para priorizar el bien común y optar por un comprador natural: la administración local, con capacidad de decisión y una visión de uso plenamente integrada en las necesidades y expectativas de la población".

Esta elección garantizaba el mayor encaje posible del castillo con la comunidad, frente a otros escenarios que podrían haber desdibujado su función social y simbólica. De este modo, el Castillo de Mequinenza pasa a ser, por primera vez en siglos, propiedad de sus vecinos, abriendo una nueva etapa en la que podrá seguir desarrollando su papel como "referente patrimonial y espacio de identidad colectiva".