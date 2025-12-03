La Fundación Giménez Abad convoca los XXIII Premios de Investigación sobre democracia y descentralización

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Giménez Abad ha convocado la vigésimo tercera edición de los premios para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial.

El premio, que podrá ser declarado desierto, está dotado con 6.000 euros y se otorgará a la mejor obra científica, original e inédita, que verse sobre los valores e instituciones inherentes a la democracia y la medidas tendentes a la mejora de la calidad democrática, o sobre la descentralización política y territorial del poder.

Los trabajos tendrán una extensión mínima de cien y máxima de cuatrocientas páginas, mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara --2.100 caracteres por página--, y se presentarán redactados en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español o en inglés.

En el caso de que se presenten en una lengua distinta del castellano, el autor podrá acompañarlos de la traducción o un resumen extenso en esta lengua.

Las personas que deseen concurrir al premio deberán presentar tres ejemplares de su trabajo --y de la traducción, en su caso--, en la Fundación. En el envío postal no podrá figurar la identidad del autor. Asimismo, los trabajos se enviarán en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: 'jsanchez@cortesaragon.es'.

En los trabajos deberá constar únicamente su título, sin que pueda hacerse referencia en ellos a ningún dato personal de su autor, de tal manera que tendrán que suprimirse todas las referencias que puedan identificar directa o indirectamente al autor o de las que pueda inferirse su identidad.

Los trabajos se presentarán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior estará escrito el nombre del autor, su dirección postal, correo electrónico y un número de teléfono de contacto. En el exterior del mencionado sobre figurará únicamente el título del trabajo.

El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el día 9 de marzo de 2026 y el jurado encargado de conceder este premio estará compuesto por cuatro vocales designados por el Patronato de la Fundación, un Letrado de las Cortes Generales o de Parlamentos Autonómicos, un Catedrático de la Universidad de Zaragoza y el secretario general de la Fundación, que actuará como secretario con voz y voto. Al menos una de las personas designadas como miembro del Jurado deberá formar parte del Comité Científico de la Fundación.

El fallo del Jurado se hará público antes del día 29 de abril de 2026 y el premio se otorgará en el Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad en el mes de mayo.