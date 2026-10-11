La Fundación Giménez Abad organiza un seminario sobre la defensa del Estado de Derecho

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Giménez Abad, junto con la UNED y la Fundación Konrad Adenauer, ha organizado el XV Seminario de Debates sobre el Estado de Derecho, con el tema 'Recomendaciones para la defensa del Estado de Derecho', que tendrá lugar en el Hotel Monasterio Benedictino de Calatayud (Zaragoza) el 27 y 28 de octubre.

La inauguración, a las 16.30 horas del día 27, correrá a cargo del director de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal, Markus Rosenberger; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; y la secretaria general de la Fundación Manuel Giménez Abad, Carmen Rubio.

La primera sesión comenzará a las 17.00 horas, con una ponencia del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Sierra Porto, sobre 'El Estado de Derecho como límite al poder público', a lo que seguirá la intervención del ex magistrado del Tribunal Contitucional Manuel Aragón Reyes, sobre 'Lecciones para España', con un debate posterior moderado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Víctor Vázquez Alonso.

El 28 de octubre comenzará a las 9.30 horas la sesión de la mañana, con un debate sobre 'El Estado de Derecho en el Parlamento', con la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, Yolanda Gómez Lugo, y la senadora del PP María Jesús Bonilla Domínguez, moderado por la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Enriqueta Expósito Gómez.

A las 11.30 horas tendrá lugar otro debate sobre 'El Estado de Derecho y el Tribunal Constitucional', en el que participarán el letrado jefe del Servicio de Doctrina Constitucional del Tribunal Constitucional, Luis Alberto Pomed Sánchez, y la letrada de las Cortes Generales Piedad García-Escudero Márquez, evento que moderará el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Bustos Gisbert.

Posteriormente, a las 15.00 horas, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Rosario Serra Cristóbal, y el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco José Sospedra Navas, debatirán sobre 'El Estado de Derecho y el sistema judicial', moderados por la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Giménez Sánchez.