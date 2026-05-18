Fundación Ibercaja anuncia los 25 finalistas de la primera edición de 'Docentes referentes'

Comité de expertos de 'Docentes Referentes'. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha dado a conocer a los 25 finalistas de la primera edición de 'Docentes Referentes', la iniciativa de ámbito nacional impulsada con motivo de su 150 aniversario para reconocer la excelencia educativa en España, que cuenta con la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía.

La primera edición de la convocatoria, dirigida a docentes en activo de enseñanzas regladas de todas las etapas educativas --Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial-- de centros públicos, concertados y privados de todas las comunidades autónomas, ha registrado una excelente acogida en todo el país.

En total, se han recibido 478 candidaturas, reflejo del alto nivel de implicación del profesorado español y de su compromiso con la innovación, la inclusión y la mejora continua de la educación, así como de la calidad e impacto de los proyectos presentados en distintos contextos educativos. El acto de entrega de las ayudas tendrá en Zaragoza y será presidido por la Infanta Sofía.

El comité de expertos, formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educativo, académico e institucional, y presidido por María Ocaña, abogada del Estado, ha llevado a cabo la evaluación de los proyectos y designación de los finalistas de 'Docentes referentes'.

La selección pone de relieve la calidad y diversidad de las candidaturas finalistas, representativas de distintas realidades educativas del país. Los 25 docentes finalistas, procedentes de 11 comunidades autónomas, son, en la categoría de Liderazgo Educativo, Zaida López Árbeloa, del IES Benicalap (Valencia); Ana Hernández Revuelta, del IES Julio Verne (Leganés, Madrid); Cristian Ruiz Reinales, del Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza); Isabel Martínez Llorente, del IES Mariano Baquero Goyanes (El Carmen, Murcia); y Beatriz Serrano Laguna., del CEIP Montecorona (Sabiñánigo, Huesca).

En el ámbito de Sostenibilidad en Educación, los finalistas son Miguel Vidal González, del Centro Referencia Nacional CIPFP Misericordia (Valencia); Belén María Mesas Sánchez, del IES Pedro Jiménez Montoya (Baza, Granada); Íñigo Azcárate Uriarte, del Colegio Santísima Trinidad Ikastetxea (Algorta, Vizcaya); Guillermo Buedo Company, del CEP Primer Marqués del Turia (Valencia); y Ángel Arana Lacañina, del CEIP San Sebastián (Bollullos De La Mitación, Sevilla).

En Educación inclusiva, optan a ganar Mirian Fraile Rodriguez, del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Móstoles, Madrid); Clement Córdoba Vila, del IES Blasco Ibáñez (Cullera, Valencia); Alberto Pombo Añón, del IES Rafael Dieste (A Coruña); Nathalie Clavero Pagés, del CEIP Pirineos-Pyrénées (Huesca); y María Nazareth Araujo Díaz, del CEIP plurilingüe Chano Piñeiro (San Pedro, Pontevedra).

Los docentes candidatos en Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento son Isaac José Buzo Sánchez, del IES Bioclimático (Badajoz); Jon Otegi Arruti, del Goierri Eskola (Ordizia, Guipúzcua); Berta Monteagudo Navarro, del CEIP Luis Pérez Rueda (Totana, Murcia); Aday Carlos Martín Mederos, del CIFP en Santa María de Guia (Santa Maria De Guia, Las Palmas); Mercedes Carpintero Gómez, del CEIP La Laguna (Laguna De Duero, Valladolid).

Por último, en Educación integral para la salud, los aspirantes al galardón son Ismael Simón Álvarez, del Centro de Enseñanza Concertado Gregorio Fernández (Valladolid), Diego Olivar Aldudo, del CEIP Pedro Gómez Bosque (Valladolid); Eduardo Carcas Vergara, del IES Río Arba (Tauste, Zaragoza); Fernando García Fernández, del Colegio Irabia-Izaga (Pamplona); y Javier Gallego Remiro, del IES Río Gállego (Zaragoza).

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS

Tras esta fase, un jurado independiente --integrado por representantes de instituciones de referencia en el ámbito educativo-- será el encargado de evaluar las candidaturas finalistas y seleccionar a los ganadores de cada categoría.

Entre sus miembros figuran la directora general de Educación de la UNESCO, Stefania Giannini; el director nacional de UNICEF, Chema Vera; la directora de Cuadernos de Pedagogía, Carmen Pellicer; la directora de la Fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango; el director de la Fundación Varkey en Hispanoamérica, Agustín Porres; el rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo; y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Cada uno de los cinco proyectos ganadores recibirá una dotación de 12.000 euros, configurando este reconocimiento como uno de los más significativos del ámbito docente a nivel nacional. Los finalistas recibirán, además, un diploma acreditativo que pone en valor el carácter institucional de la iniciativa.

UN LEGADO CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

El programa cuenta con la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía, la primera que asume en una iniciativa institucional, reforzando así el reconocimiento social e institucional al papel esencial de los docentes y al valor estratégico de la educación como motor de desarrollo y cohesión social.

Las ayudas 'Docentes Referentes' nacen con el objetivo de identificar, visibilizar e impulsar a aquellos profesionales cuya excelencia metodológica, capacidad innovadora y compromiso con la comunidad educativa generan un impacto positivo y duradero en el alumnado y en el conjunto del sistema educativo.

Con esta iniciativa, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la educación y su voluntad de reconocer a quienes, desde las aulas, contribuyen de manera decisiva al desarrollo social y al futuro de las nuevas generaciones, en el marco de su 150 aniversario y con vocación de continuidad para seguir acompañando, visibilizando y dignificando la labor docente en España.