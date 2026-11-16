Fundación Ibercaja apoya a entidades sociales con su ayuda a más de 80 iniciativas en la Comunidad de Madrid

El objetivo de esta iniciativa es ayudar e impulsar a las entidades sociales quienes a través de sus proyectos trabajan por romper las desigualdades. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA/MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha entregado los convenios de colaboración a más de 80 entidades madrileñas para apoyar los diferentes proyectos sociales que llevan a cabo y con los que se ayudará a 14.012 personas. Las asociaciones seleccionadas forman parte de la XXI convocatoria nacional de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, con la que este año se llegará a alrededor de 120.000 personas con apoyo a 471 entidades.

El acto ha contado con la presencia de los representantes de las asociaciones seleccionadas; Inés González, jefa de Acción Social de Fundación Ibercaja; Íñigo Aguirre, jefe del Área Territorial de Madrid, y la divulgadora Boticaria García, quien ha ofrecido la conferencia "Multiplica y vencerás: de cómo la unión --dentro y fuera del cuerpo-- hace la fuerza".

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de Fundación Ibercaja, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

UNA CONVOCATORIA QUE LLEGA A CERCA DE 120.000 PERSONAS

Los convenios sociales firmados forman parte de una convocatoria más amplia que Fundación Ibercaja realiza a nivel nacional. En esta vigésima primera edición se ha apoyado a 471 iniciativas de toda España, con las que se consigue llegar a 120.000 personas.

Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión. También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de Fundación Ibercaja. Tras 150 años, la base sobre la que se construye toda su labor continúa siendo la acción social, el estar al lado de quienes más lo necesitan, con el firme objetivo de ofrecer una igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas.