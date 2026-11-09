Fundación Ibercaja apoya a una joven investigadora a través de su ayuda predoctoral con la AECC

La jefa de Acción Social de Fundación Ibercaja, Inés González; la investigadora Aitana Martín; y el gerente de la AECC en Zaragoza Patxi García. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El apoyo a la investigación contra el cáncer, en este caso desarrollada por una joven investigadora, es el elemento central de la iniciativa que desde Fundación Ibercaja se apoya con el impulso y la financiación de una beca predoctoral, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se trata de la primera vez que lo lleva a cabo una entidad aragonesa y será desarrollada por Aitana Martín, con un estudio centrado en las células madre tumorales, en el Instituto Investigación Sanitaria Aragón en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Para conocer de primera mano la labor que se realiza, ambas entidades han visitado el laboratorio donde trabaja e investiga la joven becada junto a la doctora de su tesis, la investigadora y vicedirectora del IIS Aragón, Patricia Sancho, y en la que también han estado presentes Inés González y Miriam Cuartero, por parte de Fundación Ibercaja, junto con Patxi García y Patricia Serrano, de la AECC.

La Ayuda Predoctoral de la AECC Aragón-Fundación Ibercaja permite a jóvenes investigadores desarrollar su tesis doctoral en centros de referencia aragoneses y supone un gran vehículo para potenciar el talento y ayudarles en el inicio de sus carreras.

Con esta iniciativa, desde Fundación Ibercaja se busca garantizar la estabilidad de los investigadores, permitir que los jóvenes profesionales aragoneses desarrollen su carrera sin abandonar la comunidad, contribuyendo a fortalecer el ecosistema científico de Aragón y por supuesto, generando un valioso conocimiento que se traduce en diagnóstico precoz, mejores tratamientos y mayor supervivencia.

AITANA MARTÍN MANRIQUE

La investigadora becada este año es Aitana Martín Manrique, licenciada en Biomedicina por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en Investigación en Medicina Traslacional por la Universidad Complutense de Madrid.

La joven investigadora ha iniciado su doctorado en el grupo liderado por la Dra. Patricia Sancho, en el Instituto Investigación Sanitaria Aragón, concretamente en la Unidad de Investigación Traslacional del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En el grupo, se centran en estudiar las células madre tumorales, responsables de la agresividad de muchos tumores, para identificar puntos débiles que les permitan diseñar posibles nuevas terapias.

En concreto, su proyecto de tesis estudia la proteína ALK, muy activa en estas células en cáncer de páncreas, buscando comprender cómo contribuye al desarrollo y agresividad del tumor. Además, explora el potencial de fármacos contra esta proteína ya usados en para el tratamiento de cáncer de pulmón, lo que facilitaría su futura traslación a los pacientes de cáncer de páncreas.

La ayuda predoctoral impulsada por Fundación Ibercaja, a través de la Asociación Española Contra el Cáncer apoyará a lo largo de tres años, ampliable a cuatro, la investigación en la que participa Aitana Martín.

Con esta iniciativa, la entidad reafirma una vez más, su compromiso con el desarrollo profesional de los jóvenes y su apuesta por impulsar su talento.

En esta ocasión, estos dos propósitos se unen al ADN de Fundación Ibercaja: ayudar a las personas, en este caso a través del apoyo a la investigación del cáncer y la apuesta por impulsar anuales proyectos que se llevan a cabo en nuestro territorio.