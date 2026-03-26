Fundación Ibercaja celebra el 280 aniversario de Goya con teatro, visitas y actividades familiares en Zaragoza

Archivo - La entidad ha organizado diferentes actividades que se desarrollarán en el Patio de la Infanta entre el 28 y el 30 de marzo, dirigidas tanto a niños como a adultos - FUNDACIÓN IBERCAJA - Archivo

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja se suma a la conmemoración del 280 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya con una programación especial que llenará de actividad cultural el Patio de la Infanta entre el 28 y el 30 de marzo. La propuesta incluye teatro, visitas teatralizadas y actividades participativas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de acercar la figura del genio aragonés desde una perspectiva accesible, divulgativa y contemporánea.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la entidad por preservar y difundir la obra de Goya, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del arte. Durante estos días, Zaragoza se convierte en escenario de una celebración que combina arte, historia y entretenimiento, en un formato pensado tanto para familias como para público adulto.

ACTIVIDADES PARA REDESCUBRIR A GOYA DESDE LA EXPERIENCIA

El programa arranca el sábado 28 de marzo con una actividad familiar titulada 'Se buscan brujos y brujas para preparar los cuadros de Goya', una propuesta que combina teatro y juego para recrear algunas de las obras más conocidas del pintor. A través de esta experiencia, los participantes podrán adentrarse en el universo simbólico del artista, especialmente en sus representaciones más enigmáticas, como las escenas de brujería.

La jornada continuará el domingo 29 de marzo con una visita teatralizada a la exposición 'Goya. Interludio', en la que los asistentes recorrerán la muestra guiados por un personaje muy especial: Gumersinda, nuera del pintor. A través de su relato, se desvelarán aspectos íntimos de la vida del artista, anécdotas familiares y detalles que permiten comprender mejor la personalidad de Goya más allá de sus lienzos.

El broche final llegará el lunes 30 de marzo con la representación teatral 'El último sueño de Goya', una obra que sitúa al pintor en el tramo final de su vida, durante su exilio en Burdeos. La pieza, escrita y dirigida por Olga Larrubia, propone un viaje emocional a través de los recuerdos del artista, repasando los momentos clave de su trayectoria y ofreciendo una visión profundamente humana del genio aragonés.

'GOYA. INTERLUDIO': UN RECORRIDO POR SU LEGADO PICTÓRICO

Paralelamente a estas actividades, el público podrá seguir visitando la exposición 'Goya. Interludio', instalada en el Patio de la Infanta mientras el Museo Goya se encuentra en proceso de ampliación. La muestra reúne las 31 obras del artista pertenecientes a la colección de Fundación Ibercaja, ofreciendo un recorrido completo por su evolución artística.

El itinerario expositivo permite conocer distintas etapas de la vida de Goya, desde sus primeros trabajos en Zaragoza hasta sus retratos en la corte madrileña, pasando por su producción religiosa y sus obras más críticas con la sociedad de su tiempo. Entre las piezas destacadas se encuentran retratos como el de Félix de Azara o representaciones de gran carga histórica como el boceto de El dos de mayo de 1808.

La exposición también incluye elementos complementarios de gran valor, como maquetas realizadas por Francisco Bayeu para la Basílica del Pilar, así como la serie completa de 'Juegos de niños', una de las últimas incorporaciones a la colección.

Con esta programación, Fundación Ibercaja no solo rinde homenaje a la figura de Goya en una fecha señalada, sino que refuerza su apuesta por acercar el arte a la ciudadanía a través de formatos innovadores y participativos. La propuesta invita a redescubrir al artista desde múltiples miradas, combinando el rigor histórico con la emoción y la experiencia directa.

La celebración del 280 aniversario se convierte así en una oportunidad para reivindicar la vigencia de Goya, un creador cuya obra sigue dialogando con el presente y ofreciendo nuevas lecturas sobre la sociedad, la cultura y la condición humana.