Fundación Ibercaja celebra el mes de la Educación Financiera bajo el lema 'Ahorra. Invierte. Avanza'

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja celebra durante todo octubre el Mes de la Educación Financiera, una iniciativa que tiene como objetivo acercar a la sociedad los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para tomar decisiones económicas más informadas y responsables. La programación, bajo el lema 'Ahorra. Invierte. Avanza', se dirige a públicos de todas las edades, con conferencias, talleres, actividades didácticas y encuentros especializados relacionados con las finanzas personales, el emprendimiento, la ciberseguridad, la innovación y la economía digital.

La programación comenzará el próximo 6 de octubre, en el Patio de la Infanta, con el acto inaugural protagonizado por Marc Vidal, uno de los divulgadores económicos y tecnológicos más reconocidos del país. La sesión ofrecerá una reflexión sobre los retos que plantean la transformación digital, la inteligencia artificial y los nuevos escenarios económicos, acercando estas cuestiones al gran público de una manera participativa y accesible.

La actividad además tiene un significado especial, al enmarcarse en el año en que Fundación Ibercaja conmemora su 150 aniversario. Junto a esta propuesta, el programa incluirá conferencias dirigidas a distintos perfiles de público.

Entre ellas destacan los encuentros con influencers para jóvenes como 'Finanzas personales en tiempo de incertidumbre', impartida por la experta en educación financiera e inversión Esmeralda Gómez López, en el Patio de la Infanta (8 de octubre) y posteriormente en Guadalajara (15 de octubre), así como la conferencia de Celia Rubio 'Empieza hoy: cómo usar el dinero y las inversiones para diseñar tu futuro', especialmente orientada a fomentar la planificación financiera y la inversión consciente. Se desarrollará el 21 de octubre en Fundación Ibercaja La Rioja y en Patio de la Infanta el día 22.

El creador de contenido Sergio Beguería compartirá experiencias y aprendizajes como emprendedor e inversor, con su conferencia 'Toma mejores decisiones para construir una vida con Dirección', el 27 de octubre en el Patio de la Infanta, y las creadoras de la marca de Sudaderas Voladora impartirán la charla 'De idea a empresa, cómo convertir una intuición en un negocio real', el 27 en Teruel y el 29 en Espacio Joven Fundación Ibercaja, donde ofrecerán herramientas y experiencias para impulsar iniciativas emprendedoras y transformar ideas en proyectos viables.

La protección del patrimonio familiar también tendrá su espacio con la charla para todos los públicos '¿Sucesión o donación?', destinada a ofrecer información práctica sobre planificación patrimonial y toma de decisiones familiares. En este caso, la conferencia ofrecida por la abogada y asesora fiscal Beatriz Porras será el 22 de octubre en Fundación Ibercaja Actur.

ESCOLARES Y JÓVENES

Una parte importante de la programación estará dirigida a estudiantes y jóvenes, con actividades diseñadas para introducir conceptos económicos y financieros de forma didáctica y participativa. Entre ellas, figura el programa '¡Despierta y emprende!', que acercará a los escolares valores vinculados al emprendimiento y a la iniciativa personal, así como diversas sesiones sobre ciberseguridad, orientadas a fomentar el uso seguro y responsable de la tecnología y las herramientas digitales.

Por otra parte, se desarrollará otro programa centrado en las finanzas para jóvenes, donde se ofrecerán claves para controlar su economía, del 21 de octubre al 12 de noviembre en Espacio Joven. Junto a estas propuestas, se llevará a cabo un curso centrado en el consumo responsable y las energías renovables, del 5 al 9 de octubre en este mismo espacio y dirigido al alumnado desde 5º de Primaria hasta Bachillerato.

Asimismo, se impartirán talleres de Finanzopoly, una actividad gamificada, dirigida a escolares de 1º a 4º de primaria que permite a los participantes familiarizarse con conceptos financieros básicos a través del aprendizaje práctico. Estos talleres llegarán a distintos espacios y ciudades, entre ellas en Zaragoza, en Espacio Joven y Actur, y el centro de Fundación Ibercaja en Logroño y Guadalajara.

IA EMPRENDIMIENTO Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

La programación prestará también especial atención a los desafíos que afrontan empresas y profesionales. En este ámbito se enmarca el curso 'Potencia tu PYME e iníciate en la IA para profesionales', que se celebrará en Zaragoza y Huesca con el objetivo de acercar las posibilidades de la inteligencia artificial al tejido empresarial.

Uno de los principales objetivos de Fundación Ibercaja, como fundación bancaria, es acercar los conceptos financieros a la sociedad, fomentando de esta forma la educación en estos valores entre la población, desde los más pequeños hasta los jóvenes y las personas mayores.