Fundación Ibercaja entrega los Premios de la 26º edición de 'Reporteros en la Red'

Foto de familia de los premiados. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha entregado los premios a los ganadores del concurso 'Reporteros en la Red', que este año ha llegado a su 26ª edición con 570 participantes y que ha tenido lugar en Mobility City, en Zaragoza, con la participación de alumnos, docentes y miembros del jurado.

La gala ha estado presentada y dinamizada por Claudia Sierra y Pai Alcolea, con la participación de la biomédica Sandra Ortonobes, conocida como 'La hiperactina', quien ha ofrecido una una ponencia sobre la responsabilidad en la divulgación científica en redes sociales.

El ganador de esta edición en la modalidad "artículo escrito" del área temática 'Ciencia y tecnología' ha sido Valentina Renjel Cartagena, que cursa 4º de ESO en el IES Juan Carlos I de Murcia por su trabajo "¿Por qué queremos un vídeo más?", y en la categoría de Bachillerato, el trabajo ganador fue "La química detrás de la gestión del plástico", realizado por Mercedes Santaolalla, que cursa 2º en Humanitas Bilingual School de Torrejón de Ardoz.

En la modalidad audiovisual, el galardonado han sido José Verón Goyeneche, alumno de 1º de Bachillerato en Escuelas Pías Montal-Calasanz de Zaragoza por su vídeo "El globo que no puede caer: vivir con diabetes tipo 1".

En el área 'Educación Financiera', el galardonado ha sido Francisco Javier Jerez de 4º de ESO del Colegio Buen Pastor de Sevilla, con su proyecto "Finanzas para nosotros: lo importante es la salud" y en Bachillerato, Julen Legarda y Jon Correa, de Deutsche Schule de San Sebastián por su trabajo "El casino invisible: la arquitectura financiera de las microtransacciones y el coste de oportunidad en las nuevas generaciones".

Con respecto al vídeo, los ganadores han sido Indira Citores, Jesús Gómez y Sofía Prieto, de 1º de Bachillerato del IES Pintor Luis Sáez de Burgos, con su propuesta "Haul Econonómico". Dentro del ámbito "movilidad", ha sido premiado Jorge Navarro Cacho, alumno de 1º de Bachillerato de Escuelas Pías de Zaragoza y su trabajo "La competencia ferroviaria en España: ¿éxito o fracaso?", y Aroa Ibáñez Romanillos, del Colegio Padre Enrique de Osso de la capital aragonesa con su proyecto "Zaragoza se mueve en verde: ¡enchúfate e Zaragoza!".

Con respecto a la modalidad audiovisual, ha sido premiado el vídeo "Transporte sensible a la demanda", realizado por Alberto Delgado Manso, del IES Liceo Caracense de Guadalajara. En esta edición han participado 570 alumnos de 49 centros escolares de toda España, que han presentado 361 trabajos (302 artículos y 59 vídeos).

El concurso 'Reporteros en la red' tiene como finalidad completar la formación y la educación de los alumnos a través del uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); incentivando y entrenando a los estudiantes para la labor de investigación, individual o en equipo, en la búsqueda de información y de los conocimientos y conceptos necesarios para realizar un trabajo de divulgación científica o educación financiera, y mejorar la destreza de los alumnos en el uso de internet como fuente de información útil para su formación académica.