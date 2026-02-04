Fundación Ibercaja inaugura con Víctor Küppers una edición especial de "Educar para el futuro'

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

"No es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes". Esta frase de Víctor Küppers, el encargado de inaugurar el próximo miércoles, día 11 de febrero, la XV edición de 'Educar para el futuro', constata la diferencia del programa que en este año plantea un formato especial por el 150 aniversario de Fundación Ibercaja.

Por este motivo, la entidad ha querido hacer un repaso de todas las ediciones anteriores, elegir a los mejores ponentes que han pasado por las diferentes ediciones e invitarles a conversar en parejas sobre alguno de los temas que se mantiene de actualidad en materia de innovación educativa. 'Educar para el futuro' es ya un referente para los docentes y profesionales de la educación, quienes encuentran en las diferentes charlas y actividades organizadas por Fundación Ibercaja, un valioso material del que nutrirse para inspirar, enseñar, innovar y acompañar al alumnado.

Desde 2012, 55.000 personas han formado parte de este programa, en el que han participado 232 ponentes. Consolidado como una cita imprescindible para quienes creen en el poder transformador de la educación, 'Educar para el futuro' comienza este año con Víctor Küppers, que estará 11 de febrero, en el Patio de la Infanta, a las 19 horas, ofreciendo la charla 'La actitud como ingrediente clave en la educación'. Será una charla enfocada en la enseñanza como una valiosa herramienta que va más allá de la transmisión de conocimientos. Küppers hablará de contagiar entusiasmo, esperanza y valores que inspiran al alumnado a aprender y a vivir con sentido.

Este año, 'Educar para el futuro' toma como título 'Lo que viene, empieza contigo', convencidos del poder transformador de la educación y el papel que tienen los docentes para impulsar los cambios. Una edición especial que celebra los 15 años del programa y el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, programada como un espacio para compartir miradas y pensar en la educación desde la innovación.

Con esta premisa, Fundación Ibercaja ha organizado 15 conversaciones de parejas de grandes expertos que aportarán su opinión sobre los 15 retos que se mantienen vigentes hoy en día en innovación educativa. En el primer semestre del año tendrán lugar siete de ellas que se desarrollarán desde este mes de febrero hasta mayo en el Patio de la Infanta.

GRANDES REFERENTES

Tras la ponencia inaugural con Víctor Küppers, el investigador Héctor Ruiz y la doctora en Neurociencias Marta Portera, ofrecerán el día 12 de marzo una reflexión, con una sólida base científica sobre la memoria y el aprendizaje, con el propósito de fomentar un aprendizaje más duradero y significativo.

El día 16, será el turno del experto en educación José María Bautista y la médica y neurocientífica Rosa Casafont, quienes analizarán los avances actuales sobre la evolución del cerebro y sus distintas dimensiones, destacando "la pasión como motor del aprendizaje" y la atención como uno de los grandes retos del aula contemporánea.

La siguiente ponencia, el día 26 de marzo, explorará el vínculo emocional entre docente y alumno para un aprendizaje significativo junto con la relevancia de la estimulación temprana en la creación de redes neuronales, a cargo de la psicóloga Nuria Sánchez y el biólogo Fabricio Ballarini.

El programa continuará el día 9 de abril con la pedagoga Carmen Pellicer y el presidente de la Asociación Educación Abierta, Carlos Magro, quienes plantearán los retos que afronta actualmente la escuela como lugar de aprendizaje y de educación.

La siguiente cita será el 7 de mayo con Neus Sanmartí, doctora en Ciencias Químicas y Carles Monereo, doctor en psicología, quienes conversarán sobre los modelos actuales y futuros de evaluación en las aulas.

El broche final de esta edición tan especial lo pondrán Alicia Bastos, psicóloga clínica y Miriam Reyes, arquitecta y emprendedora, con una charla que pondrá énfasis en las dificultades que surgen dentro del aprendizaje, así como la importancia de su atención personalizada y las diferentes intervenciones que pueden llevarse a cabo.

En septiembre, se retomarán las actividades con el mismo formato de conversación entre expertos como Heike Freire, Rafael Bisquerra, Rosan Bosch, Rafael Guerrero o Mar Romera.

PODCAST 'MÁS ALLÁ DE LAS AULAS'

Una de las grandes novedades de esta edición de 'Educar para el futuro' y como parte del 150 aniversario de Fundación Ibercaja, es la puesta en marcha a partir del mes de marzo del podcast 'Más allá de las aulas', una propuesta de la entidad para ofrecer a través de diferentes conversaciones, contenidos o situaciones que interesan y sirven dentro de las aulas.

Fundación Ibercaja programó por primera vez en el año 2012 'Educar para el futuro' y a lo largo de sus 14 ediciones han participado cerca 232 ponentes y ha contado con 55.000 asistentes a las más de 300 actividades organizadas.

El diseño es exclusivo y propio de Fundación Ibercaja y cuenta con el reconocimiento y homologación del Gobierno de Aragón en todas las actividades con créditos de formación permanente del profesorado.

A través de 'Educar para el futuro', Fundación Ibercaja tiene como principal objetivo inspirar a los docentes en su tarea y labor diaria, para dar respuesta a los principales retos educativos que enfrentan. De esta forma, se consigue el propósito de la entidad por apoyar e impulsar la transformación educativa, conscientes de los desafíos actuales del aprendizaje, la innovación, la tecnología y la pedagogía.