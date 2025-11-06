Fundación Ibercaja inicia su nuevo foro con Soraya Sáenz de Santamaría como invitada

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acercar el conocimiento y ofrecer conversaciones con rigor y calidad es el objetivo del 'Foro Fundación Ibercaja', una nueva propuesta de la entidad que comienza este próximo miércoles 12 de noviembre, con una conferencia por parte de la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría.

La ponencia cuenta con entrada libre, previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja. Este foro se proyecta como un ciclo destinado a abordar cuestiones de actualidad por parte de personalidades y profesionales destacados en diferentes disciplinas, quienes expondrán en el Patio de la Infanta su experiencia y sus reflexiones.

La ponencia inaugural de este programa contará con Soraya Sáenz de Santamaría, consejera del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España quien conversará con la periodista Encarna Samitier, a las 19.00 horas, en el Patio de la Infanta.

El Foro Fundación Ibercaja continuará el día 10 de diciembre con Elvira Pelet, general médico (primera general aragonesa) y subdirectora del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, que estará en diálogo con la directora de CARTV, Raquel Fuertes.

El tercer encuentro, el próximo 14 de enero de 2026, traerá hasta el Patio de la Infanta al escritor, periodista, director de cine, guionista y actor español, David Trueba, junto con el escritor y Premio de las Letras Aragonesas José Luis Melero.

El día 11 de febrero, el Foro contará con la participación de Daniel Gascón y Victor Lapuente, dos de los analistas más influyentes, brillantes y heterodoxos del momento.

Por último, para poner el broche final a esta primera edición del ciclo, Mateo Valero, doctor ingeniero en Telecomunicación y director del Barcelona Supercomputing Center, estará en conversación, el 8 de abril, con la periodista y exdirectora de Comunicación de Ibercaja Banco, Genoveva Crespo.

Fundación Ibercaja impulsa este nuevo ciclo con su propósito de acercar el conocimiento y ofrecer debates y diálogos de calidad a la ciudadanía, propiciando así un foro de pensamiento y actualidad, en este caso, desde el Patio de la Infanta y con un claro propósito de continuidad.