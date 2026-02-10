Interior de Mobility City - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja prepara el tercer aniversario de Mobility City como parte de su 150 aniversario y como parte de su compromiso social, la entidad, quiere que esta celebración se dirija a todos los ciudadanos para que se sumen a este doble aniversario.

Se van a ofrecer tres jornadas de puertas abiertas a Mobility City del 20 al 22 de febrero. Durante esos días, la entrada será libre --previa reserva gratuita a través de la web-- no solo al Puente Zaha Hadid, sino también a la exposición temporal "Opel love", que finaliza el 8 de marzo, así como a las zonas de experiencias con los diferentes simuladores, las pantallas digitales y las gafas de realidad virtual.

Sumado a esta propuesta, el jueves 19 de febrero por la tarde tendrá lugar el evento central de este tercer aniversario, con diferentes sorpresas que se podrán ver y disfrutar dentro y también desde fuera de Mobility City.

Entre las propuestas preparadas se llevará a cabo un espectáculo de luces y sonido que iluminarán el puente desde el exterior y en exclusiva para la ocasión. Como parte de ese propósito de hacer partícipes de este aniversario a todos los ciudadanos, desde Fundación Ibercaja se pondrá en marcha un concurso de fotografía con imágenes de Mobility City iluminado con dos cámaras GoPro para quien consiga capturar la mejor instantánea.

TRES AÑOS DESDE SU INAUGURACIÓN

El día 20 de febrero de 2023 fue una jornada memorable, no solo para Fundación Ibercaja, sino también para la ciudad de Zaragoza, con la inauguración de Mobility City por parte de Su Majestad el Rey. Una fecha que suponía no solo la apertura de un nuevo espacio consagrado a la movilidad sostenible del futuro, sino que devolvía a la ciudadanía una joya arquitectónica que había sido proyectada por Zaha Hadid para la Expo Universal de 2008.

Estos dos motivos encajan con el compromiso y la labor que desarrolla Fundación Ibercaja desde hace 150 años. Por un lado, estar al lado de las personas, responder a sus necesidades y trabajar por y para ellas. Por otra parte, ser una entidad que no solo acerque y apueste por el conocimiento y su acercamiento a toda la población, sino que impulse todos aquellos proyectos propios y también de otras personas y entidades que tengan como propósito el desarrollo del territorio.

Mobility City es el claro ejemplo de este objetivo y así lo ha demostrado en estos primeros tres años de vida a través de exposiciones, actividades, jornadas empresariales y eventos de diversa índole, siempre con el objetivo claro de ser una referencia en torno a la movilidad sostenible del futuro, el emprendimiento en este ámbito y la innovación.