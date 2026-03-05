Fundación Ibercaja presenta en ARCO su Premio Nacional de Pintura Joven en la visita inaugural de los Reyes de España

El Rey Felipe VI Estrecha La Mano Del Director General De Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, En Presencia De La Reina Letizia, En La Inauguración De ARCO Este Jueves En Madrid. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ibercaja ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO Madrid 2026 una nueva edición de su Premio de Pintura Joven junto con el proyecto de ampliación del Museo Goya.

Los Reyes Felipe y Letizia han realizado una parada junto al espacio de la entidad, como parte de su visita e inauguración institucional de la Feria de Arte Contemporáneo, y han saludado al director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El certamen nacional del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven llega este año a su duodécima edición. En el espacio se exhiben tres de las obras ganadoras en estas 11 ediciones del concurso: Coche, de Fernando Martín y From Inside, de Aitor Lajarín, primeros premios en las dos primeras ediciones (2008 y 2009) y Unidad de habitación, de Fernando Romero, segundo premio en 2017.

El principal objetivo del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven es promocionar la pintura, reconocer el talento emergente y la creación de los artistas jóvenes en el inicio de sus carreras, y contribuir a generar un futuro de oportunidades.

Por otra parte, desde ARCO, Fundación Ibercaja también ha querido mostrar y dar a conocer el proyecto de ampliación y reforma del Museo Goya, que abrirá sus puertas en el mes de octubre, con una gran exposición en torno al aragonés más universal.

La entidad, presente por primera vez en este marco incomparable para el mundo del arte y la cultura a nivel internacional, ha podido poner en relevancia una más dos de sus principales compromisos: el apoyo y el impulso al talento y la creación de las nuevas generaciones, a través de su Premio de Pintura Joven, además de su apuesta por acercar el arte y la cultura a toda la sociedad, consolidando el Museo Goya como una gran referencia internacional.