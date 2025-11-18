Archivo - Fundación Ibercaja y Sernauto firman un acuerdo para impulsar la movilidad sostenible, conectada y automatizada. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja, a través de su iniciativa Mobility City y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar conjuntamente acciones de promoción, divulgación e impulso de la movilidad sostenible, conectada y automatizada.

Mediante este acuerdo, Fundación Ibercaja se convierte en socio estratégico de Sernauto, reforzando así su compromiso con el desarrollo del ecosistema de movilidad del futuro y con la transformación tecnológica e industrial del sector de la automoción en España.

En este sentido, se desarrollarán conjuntamente distintas actividades, que se enmarcarán dentro de Mobility City, el gran proyecto impulsado por Fundación Ibercaja para promover la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha subrayado que Mobility City "nació con la vocación de ser un espacio de encuentro, colaboración e innovación para todos los agentes del sector. La alianza con SERNAUTO, como voz de los proveedores de automoción, es un paso fundamental para seguir impulsando un ecosistema más competitivo, tecnológico y sostenible".

Asimismo, el director general de Sernauto, José Portilla, ha destacado que "este acuerdo con Fundación Ibercaja refuerza nuestra misión de apoyar la competitividad y visibilidad de la industria española de componentes de automoción, en un momento clave de transformación hacia un modelo de movilidad más sostenible, segura y conectada. Mobility City es un referente en este ámbito, y estamos encantados de sumar esfuerzos".

Las actividades conjuntas contempladas en el acuerdo incluirán acciones de divulgación, jornadas técnicas, materiales promocionales y actividades formativas y de networking orientadas a fomentar el diálogo y la cooperación entre empresas, instituciones y sociedad en torno a la movilidad del futuro. Como hito importante, recoge la co-organización del Congreso Nacional de Coche Autónomo y Conectado en 2026.