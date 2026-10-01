Fundación Ibercaja y Unizar se unen para impulsar y "apuntalar" el talento investigador y emprendimiento universitario

1121951.1.260.149.20261001142940 Firma de la renovación del convenio entre Fundación Ibercaja y la Universidad de Zaragoza, en el Espacio Joven. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja y la Universidad de Zaragoza han renovado su convenio de colaboración para apoyar la investigación, el emprendimiento universitario y "apuntalar" el talento encaminado a despertar vocaciones.

El acto de firma de este acuerdo ha tenido lugar este jueves, en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, y ha contado con la participación de la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

Esta colaboración comprende cuatro líneas de trabajo durante el próximo año, que permiten la colaboración en actividades de interés común, como la generación de talento, el fomento de empleo, o el impulso al emprendimiento ligado al territorio, con una especial atención en las personas jóvenes.

La rectora de la Universidad de Zaragoza ha destacado que el acuerdo con Fundación Ibercaja permite a la institución educativa "continuar apoyando el talento investigador, despertar vocaciones, e impulsar el emprendimiento universitario y convertir el conocimiento y el talento en oportunidades y proyectos con impacto real".

Bolea se ha referido a lo "importante que es saber captar y apoyar ese talento que tenemos en la Universidad de Zaragoza y para eso necesitamos financiación", agradeciendo así el apoyo económico de Fundación Ibercaja, porque "para investigar necesitamos financiación y hay mucha competencia" y su acción "nos ayuda a apuntalarlo".

Por su parte, el director general de la Fundación Ibercaja ha incidido en que la renovación de este convenio con la Universidad de Zaragoza "representa la voluntad de seguir trabajando juntos para acompañar a los jóvenes en cada etapa de su desarrollo, ayudándoles a descubrir sus capacidades, impulsar sus proyectos y convertir su talento en oportunidades reales".

Para Rodrigo, "es un orgullo mantener esta relación con nuestra universidad y poner nuestro granito de arena para que el talento Aragón se quede aquí, que sea mayor y mejor, porque el apoyo al talento en la comunidad autónoma lo hace la universidad".

Sobre el convenio, el director general de Fundación Ibercaja ha explicado que se actualiza "cada año, en función de lo que nos dice la Universidad de Zaragoza, porque son los mejores conocedores de la situación real, académica y social de Aragón para colaborar y ayudar en los proyectos".

IMPULSO A JÓVENES INVESTIGADORES

La primera de las iniciativas contempladas en el convenio se dirige a jóvenes investigadores e investigadoras. La convocatoria IMPULSA Talento Joven responde al compromiso de fomentar el empleo en I+D+i y respaldar proyectos de investigación e innovación liderados por jóvenes investigadores de diferentes ámbitos del conocimiento.

El objetivo es contribuir al desarrollo profesional de quienes representan el futuro de la ciencia y favorecer que puedan consolidar sus propias líneas de trabajo.

La edición de 2026 refuerza el compromiso de las partes con un nuevo modelo de financiación, que concentra el apoyo en un número menor de proyectos, con una dotación de 12.000 euros por cada uno para su ejecución durante un año. Las propuestas seleccionadas abordan ámbitos diversos y de especial relevancia, y conectan la investigación de frontera con los desafíos científicos, tecnológicos y sociales de nuestro entorno.

Durante el acto de este jueves los seleccionados de la convocatoria del año pasado han expuesto sus proyectos y cómo esta iniciativa les ha ayudado a desarrollarlos.

El profesor ayudante y doctor del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) de la Facultad de Veterinaria Alejandro Casanova, quien ha desarrollado el proyecto 'Salmonelosis porcina: investigando la transmisión congénita en la granja', ha señalado que, "gracias a estas ayudas, los jóvenes investigadores como yo pueden empezar en su carrera investigadora y conseguimos transferir conocimientos a la industria porcina en este caso, que es fundamental para la industria en nuestro país".

Otra de las iniciativas investigadoras es la que ha llevado a cabo el profesor contratado y doctor del Departamento de Fisiatría y Enfermería, Miguel Malo, 'Meniscal Evaluation with Identification, Segmentation, and Quantification using Ultrasound, developed at the University of Zaragoza', cuyo propósito ha sido intentar que los pacientes que tienen lesiones en la rodilla y están en lista de espera lenta para las resonancias, intentar detectar la lesión de una forma "más sencilla, más económica", que es con la ecografía, ha resumido.

El tercer caso, el de la profesora titular del IA2 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza e investigadora contra el cáncer, Eva Latorre, que ha estado al frente del proyecto 'Activación de la inmunidad innata mediante RLR: Un enfoque innovador para el tratamiento del mieloma múltiple', que está obteniendo resultados "muy interesantes" en el estudio de este "cáncer de la sangre muy frecuente en España", con 3.000 nuevos diagnósticos cada año y considerado "una enfermedad incurable".

CINCO NUEVOS PROYECTOS

Asimismo, se han dado a conocer a los cinco jóvenes investigadores seleccionados en la convocatoria de este año, con proyectos de ámbitos muy diversos.

En el ámbito de la salud y la alimentación, Luis Vicente Herrera Marcos, con el proyecto 'Deep- Lipidomics', propone desarrollar una plataforma de análisis de lípidos más accesible y económica, con aplicaciones potenciales en el estudio de la salud metabólica, la nutrición personalizada y los alimentos saludables.

Manuel Pedrón Laserna, con 'Computational Design of Next-Generation BN-Based Functional Materials through Excited-State Dynamics', trabajará en el diseño computacional de nuevos materiales funcionales basados en sistemas con boro y nitrógeno, con posibles aplicaciones en tecnologías fotónicas, optoelectrónicas y energéticas.

Desde la ingeniería informática, Javier Carrillo Mondéjar, con 'FirmAware', abordará la detección de vulnerabilidades de seguridad en dispositivos conectados mediante técnicas de análisis de código y herramientas basadas en inteligencia artificial.

Por su parte, Verónica Vidal-Arenas, con su trabajo sobre modelos de aprendizaje automático para el estudio de la ideación suicida en estudiantes universitarios, combina investigación psicológica, análisis longitudinal e inteligencia artificial para avanzar en el conocimiento de los factores de riesgo y contribuir al desarrollo futuro de estrategias de prevención.

Eduardo Antonio Pina, con 'DESIGN+', investigará cómo mejorar el diseño y la evaluación de sistemas energéticos renovables, combinando optimización matemática, simulación dinámica y herramientas digitales para favorecer soluciones más fiables y transparentes.

MÁS APOYOS DE FUNDACIÓN IBERCAJA

Fruto de este acuerdo, se renueva también el apoyo a la investigación sobre la enfermedad de Parkinson que desarrolla un equipo del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, liderado por la doctora Nunilo Cremades, que busca avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad a través del estudio de determinados biomarcadores presentes en muestras biológicas, los oligómeros de alfa-sinucleína (OAS), unas pequeñas agrupaciones de proteínas relacionadas con el desarrollo de la enfermedad.

Igualmente, el convenio permite continuar con el programa de fomento del emprendimiento universitario 'Impulsa tu territorio', que impulsa el emprendimiento en ámbitos rurales en el marco de la alianza de universidades europeas UNITA - Universitas Montium, para que estudiantes de distintas disciplinas trabajen juntos buscando soluciones a retos reales del territorio aragonés.

Por último, Fundación Ibercaja apoyará este 2026 la iniciativa 'Una ingeniera en cada cole', impulsada por Unizar y AMIT-Aragón, con una aportación que amplía su visibilidad en la la comunidad autónoma.