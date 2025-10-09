Fundación Ibercaja viaja al pasado histórico de la comunidad autónoma con la quinta edición de 'Un Aragón de novela'

Archivo - Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja vuelve con la quinta edición de su ciclo 'Un Aragón de novela' para descubrir la riqueza histórica de la comunidad autónoma a través de la literatura.

El programa comienza el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia 'Cuando la historia parece una novela: las mujeres en la Casa Real de Aragón', que llevarán a cabo la periodista Ana Segura y la historiadora Anabel Lapeña.

Todas las charlas se realizan en el Patio de la Infanta, con entrada libre y previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

El programa está formado por tres conferencias que tienen como finalidad ofrecer a los asistentes una visión conjunta de la literatura y la historia de los grandes períodos y acontecimientos que han tenido lugar en Aragón.

MUJERES ARAGONESAS DESENTERRADAS DEL OLVIDO

La primera ponencia la desarrollarán la historiadora Anabel Lapeña y la periodista Ana Segura, en la que darán a conocer a mujeres aragonesas que han conseguido desenterrar del olvido. Reinas o amantes de los Reyes de Aragón, cuyas historias parecen de novela en muchas ocasiones.

A lo largo de un recorrido de varios siglos, las ponentes explicarán cómo sus personas fueran utilizadas como monedas de cambio con el único objetivo de conseguir y aunar más poder en el mundo medieval, desde Ramiro I hasta Alfonso IV.

EL MOTÍN DE LOS BROQUELEROS EN ZARAGOZA

El ciclo continuará con la segunda charla "La tarde que ardió Zaragoza, el motín de los broqueleros", a cargo del catedrático y doctor en Historia, Domingo Buesa, quien se trasladará con su último libro a la Zaragoza del siglo XVIII.

Se adentrará es la multitudinaria revuelta que llegó a una capital aragonesa dominada por Ilustración, la política de Ramón Pignatelli y las ideas reformistas de la época que se mezclaban con grandes atrasos e injusticias.

FRANCISCO DE GOYA Y SU RELACIÓN CON LAS LETRAS

La última conferencia "Francisco de Goya y su relación con las letras" la desarrollará el escritor de novela histórica Juan Bolea. En ella, hablará sobre el vínculo que la literatura tuvo con el maestro aragonés, de quien se conservan múltiples cartas que se caracterizaban por su estilo espontáneo.

El ponente hará igualmente referencia al círculo de letras en el que siempre se movía Francisco de Goya y su deseo de traer a España la influencia cultural y educativa de Francia. En la charla, también se repasarán las impresiones de otros autores como Charles Baudelaire o Susan Sontag con respecto a él y su influencia en novelistas posteriores.

La nueva edición del ciclo organizado por Fundación Ibercaja mantiene el espíritu de las anteriores, con el propósito de ofrecer al público citas de alto nivel cultural con proyección didáctica y el objetivo de profundizar en las grandes figuras e hitos culturales de la historia de Aragón.