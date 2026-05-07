La Fundación Real Madrid llevará este verano dos campus de fútbol a Ejea y Calatayud de la mano de la DPZ

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda; el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, y el diputado provincial José Carlos Tirado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) impartirán este verano dos campus de fútbol en las localidades de Ejea de los Caballeros y Calatayud, en los que podrán participar 260 niños y niñas --130 en cada uno-- de 7 a 15 años, con un programa que incluirá tanto aspectos técnicos y tácticos de este deporte como valores, hábitos saludables y habilidades sociales.

Las inscripciones se abrirán en los próximos días a todos los municipios de la provincia, excepto la capital, y las familias tendrán que pagar sólo 55 euros por participante --el resto, hasta 240 euros, lo sufragará la DPZ--. El campus de Ejea será del 29 de junio al 3 de julio y el de Calatayud, del 6 al de julio, ambos en horario de 08.45 a 13.30 horas.

Estos nuevos campus, denominados 'Campus Experience', se han presentado este jueves en la DPZ con la presencia del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; la vicepresidenta de la institución y alcaldesa de la capital de las Cinco Villas, Teresa Ladrero; el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y el diputado provincial José Carlos Tirado.

Ladrero ha considerado que esta colaboración es "un lujo asiático" porque 260 niños y niñas de la provincia van a poder aprender la metodología del club blanco, pero también "mucho más" porque este campus será "una verdadera escuela de convivencia, donde los valores no sólo deportivos sino también humanos y emocionales son fundamentales para saber jugar con deportividad". Por ello, ha instado a inscribirse con "premura", convencida de que las plazas se agotarán "rápidamente".

"Hay que saber ganar, hay que saber perder y, sobre todo, tener en cuenta que el deporte hay que inocularlo desde edades muy tempranas puesto que es fundamental para la salud física, pero también para la salud mental", ha resumido la alcaldesa ejeana, quien ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como criterio fundamental entre los 5 y los 17 años una práctica deportiva diaria de una hora

Ha destacado, asimismo, el papel de la DPZ en este ámbito, con una inversión anual de 3 millones de euros destinada a fomentar la práctica deportiva, tanto desde el deporte de base como en equipos de categoría nacional.

La vicepresidenta de la institución provincial ha ensalzado también la figura de Emilio Butragueño, quien "pertenece por derecho propio a la historia deportiva de España y del Real Madrid, marcó una época relevante de nuestra historia y es una figura que trascendido mucho más allá del césped". "Esperemos que sea el inicio de una relación que se mantenga en el tiempo y ojalá en estos campus salga un Emilio Butragueño", ha concluido.

"EL ALMA DEL REAL MADRID"

"No es un objetivo, pero ya que estamos, que sea mejor que yo", ha bromeado el exfutbolista, quien ha coincidido en que el deseo de la Fundación Real Madrid es que esta sea una relación larga, que dure "muchos años" o que incluso se amplíe a más municipios en un futuro.

La institución madridista organiza un total de 14 campus de este tipo a lo largo de todo el país y estos serán los primeros que se celebran en Aragón, ha indicado Butragueño, quien ha insistido en que buscan fomentar lo que denominan "el alma del Real Madrid".

En ese sentido, ha afirmado que quieren "que los niños se diviertan" a través del fútbol, que al fin y al cabo "es un juego", pero también transmitir una serie de valores a través de este deporte que ayudan a vertebrar la personalidad.

Ha comenzado por el respeto al compañero, al entrenador, al público o a los medios de comunicación, o el afán de superación: "Nosotros nunca nos entregamos".

A ello ha sumado el trabajo en equipo --"el compañero es tan importante como me pueda considerar yo y lo importante siempre es lo que consigue el equipo"-- o la igualdad, porque "todos somos iguales y todos merecemos las mismas oportunidades". Así, "la Fundación Real Madrid intenta estar cerca de los que más lo necesitan siempre".

En resumen, 'El Buitre' ha apostado por que la convivencia entre los niños "tenga un resultado" y que sus familias comprueben al terminar el campus que "no se ha limitado solamente a jugar al fútbol", sino que "se lleven con ellos una manera de entender la vida y de entender las relaciones".

Por último, Butragueño ha expresado que le tiene "mucho cariño" a la capital aragonesa, por todas las ocasiones que ha tenido de jugar en el Estadio de La Romareda, y que el Real Zaragoza "es un gran club, un histórico sin duda", si bien ha rehusado pronunciarse sobre la delicada situación del equipo, al borde del descenso a Primera RFEF.

VALORES Y BUENOS HÁBITOS

El alcalde de Calatayud ha agradecido a la institución provincial la "deferencia" y el "detalle" de contar con la localidad bilbilitana para uno de estos campus, que supone "un acicate importante" para los más pequeños al venir de la mano de la Fundación Real Madrid y al organizarse en periodo vacacional.

Por su parte, el diputado provincial José Carlos Tirado ha explicado que el programa de los campus comprende un plan de entrenamientos que aborda todas las cuestiones técnicas y tácticas del fútbol, así como la formación en valores o la adquisición de hábitos sociales y saludables en materia de higiene personal, educación nutricional o rutinas de descanso.

'Campus Experience' es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte. Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol.

Todas las actividades serán dirigidas por entrenadores de la Fundación que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace especial hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.