Fundación SEUR e Ibercaja se unen en Zaragoza para apoyar el tratamiento de Daniel. - TINKLE

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación SEUR ha celebrado un acto solidario en la sede de Ibercaja en Zaragoza en el marco de su proyecto 'Tapones y Tapas al Rescate', en el que se ha entregado un cheque a Daniel, un niño de 11 años con síndrome de Pierre Robin, tetraparesia y parálisis cerebral, entre otras patologías, por un valor de 6.740,43 euros, que se destinará a financiar sesiones de fisioterapia neuropediátrica, un apoyo clave para favorecer su bienestar y calidad de vida.

Para conseguir esta cantidad, se han recogido 62 toneladas de tapones y tapas de plástico, demostrando, una vez más, que un pequeño gesto cotidiano puede convertirse en una ayuda real para quienes más lo necesitan.

El acto ha contado con la presencia de representantes de Fundación SEUR, SEUR, Ibercaja y la familia de Daniel. Por parte de Fundación SEUR y SEUR han asistido el director regional de Catalunya, Aragón y Baleares, Carlos Tarragona; el vocal del Patronato y delegado de Logística en Fundación SEUR, Clemente Pueyo; el vocal del Patronato y delegado de Finanzas en Fundación SEUR, José Merlo; la asesora de Proyectos en Fundación SEUR, María Jesús Sanz; y el coordinador general de Fundación SEUR, José Manuel García Blancas.

Además de la entrega del cheque a la familia, Fundación SEUR ha otorgado a Ibercaja el premio 'Gran Corazón', un reconocimiento a su labor e implicación en el proyecto 'Tapones y Tapas al Rescate'.

Con esta distinción, la Fundación SEUR quiere evidenciar el compromiso de Ibercaja con una iniciativa que une solidaridad, sostenibilidad y apoyo a la infancia.

SOLIDARIDAD

"Cada entrega nos recuerda el verdadero sentido de este proyecto: transformar la solidaridad de miles de personas en una ayuda concreta para niños y niñas que necesitan apoyo. El caso de Daniel es un ejemplo de cómo la colaboración entre Fundación SEUR, empresas, como Ibercaja, y la sociedad puede generar un impacto real en la vida de las familias", ha señalado el presidente de Fundación SEUR, Ramón Mayo.

Por su parte, la directora de Sostenibilidad y Reputación de Ibercaja, María Campo, ha manifestado: "Estamos encantados con nuestra implicación en este proyecto puesto que refleja perfectamente nuestra razón de ser y nuestro propósito corporativo que pone a las personas en el centro".

Gracias a la implicación de las personas que trabajan en las oficinas de Ibercaja en este proyecto de recogida de tapones desde 2016, la entidad bancaria aragonesa ha conseguido desplegar esta iniciativa en los centros en los que SEUR tiene presencia, cerca de cien centros --aproximadamente el 10% de la red de oficinas--, distribuidos por múltiples comunidades autónomas: con especial presencia en Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Andalucía y Extremadura.

Según María Campo, "este alcance demuestra que cuando sumamos esfuerzos, el impacto se multiplica". También Campo ha señalado que "este proyecto no solo recoge tapones, también recoge compromiso, conciencia y solidaridad. Porque cuidar de las personas y del entorno es, en realidad, una misma misión".

IMPACTO DEL PROYECTO EN CIFRAS

Desde su puesta en marcha en 2011, 'Tapones y Tapas al Rescate' se ha consolidado como uno de los proyectos más emblemáticos de Fundación SEUR. Con la ayuda entregada a Daniel, la iniciativa ha apoyado ya a 234 beneficiarios, destinando 1.492.012 euros a tratamientos médicos y ortopédicos no cubiertos por la Seguridad Social.

El proyecto ha permitido reciclar 8.647 toneladas de tapones y tapas de plástico, evitando la emisión de 10.827 toneladas de CO2. En Zaragoza, Fundación SEUR ha apoyado ya cuatro casos, incluyendo el de Daniel, con una aportación total de 154.212,43 euros.

Los datos reflejan el impacto local de una red solidaria que crece gracias a la colaboración de empresas, instituciones, centros educativos, entidades sociales y ciudadanos comprometidos.

Este nuevo hito en Zaragoza refuerza el compromiso de Fundación SEUR con una forma de ayudar cercana, colectiva y sostenible, capaz de convertir la colaboración de ciudadanos, empresas e instituciones en oportunidades reales para niños como Daniel.

A través de 'Tapones y Tapas al Rescate', la Fundación seguirá impulsando una red solidaria que demuestra que cada gesto cuenta y que, sumados, pueden transformar la vida de muchas familias.