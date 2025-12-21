El futuro Punto Limpio Fijo ubicado en Empresarium admite ofertas de construcción hasta el 24 de diciembre

Imagen del punto limpio de Universidad-Delicias. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza contará este próximo 2026 con un nuevo punto limpio fijo que estará ubicado en el Polígono Empresarium y para cuya construcción el plazo de presentación de ofertas finaliza este próximo miércoles 24 de diciembre.

El futuro Centro de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se localizará entre las calles Sisallo y Romero del Polígono Empresarium.

Este equipamiento mejorará sensiblemente la capacidad para la reutilización, recuperación y reciclado de residuos sólidos. El presupuesto de licitación es de 479.441,37 euros (IVA incluido) y cuenta con una subvención de fondos europeos del programa FEDER Aragón 2021-2027 por valor de 284.984,39 euros.

El nuevo punto limpio se sumará a los otros cuatro ya existentes: prolongación de Gómez Laguna --frente la Cooperativa del Taxi--, Polígono de Cogullada, Torrero y Valdespartera. Además, están disponibles los Puntos Limpios de Proximidad y los Puntos Limpios Móviles. Toda la información está en la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

CÓMO FUNCIONAN LOS PUNTOS LIMPIOS

Un punto limpio es un lugar donde los vecinos pueden desprenderse gratuitamente de determinados tipos de residuos domésticos, para que estos puedan recibir un tratamiento de reciclado y así evitar contaminar el medioambiente. Para poder utilizar el punto limpio habrá que tener en cuenta que sólo se admitirán residuos generados por particulares; no se podrán verter residuos peligrosos y sólo se recogerán las pilas usadas.

Además, el usuario, si va a depositar más de un residuo, lo deberá hacer por separado para poder depositarlo en su contenedor correspondiente. Deberá cumplimentar el documento que nos facilitará el operario y, una vez se haya llegado al punto limpio un operario informará en que contenedor se debe depositar los residuos.

QUÉ SE PUEDE Y NO SE PUEDE LLEVAR

En el listado de residuos que se pueden llevar figuran los escombros, con un máximo de 10 sacos pequeños por día --hasta 60 l--; chatarra y metales, aparatos de intercambio de temperatura --frigoríficos, aparatos de AC, radiadores, electrodomésticos con CFC--, con un máximo de un aparato de cada tipo por usuario y día; también, grandes aparatos electrodomésticos, con el mismo límite diario por persona; residuos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño; monitores y pantallas; textiles, ropa y calzado; muebles y enseres.

Además, papel y cartón, envases de vidrio, envases ligeros, pilas --alcalinas y salinas y de botón; sistemas informáticos y de telefonía; aceites vegetales usados de procedencia particular (aceites domésticos); lámparas y fluorescentes --lineales y compactas-- de descarga --vapor de mercurio, sodio, halogenuros metálicos-- LED, bombillas de bajo consumo --5 unidades por usuario y día--, madera, así como cápsulas de máquinas domésticas expendedoras de café.

Los residuos que no se pueden llevar son baterías y aceites de coche, tonner, sprays, pintura, basura y cualquier residuo peligroso.