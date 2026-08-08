La Gabarda prepara una jornada especial para seguir el eclipse total de Sol desde Los Monegros

ALBERUELA DE TUBO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Parque de Aventura La Gabarda, situado en Alberuela de Tubo, ha preparado una programación especial con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, una fecha en la que Aragón se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para contemplar este fenómeno astronómico. La propuesta combinará actividades de ocio y naturaleza durante toda la jornada y concluirá con una experiencia de tirolina nocturna.

Ubicado en pleno corazón de Los Monegros, el parque ofrece un entorno privilegiado para la observación del eclipse gracias a sus amplios horizontes orientados hacia el oeste y a su localización alejada de grandes núcleos urbanos, unas condiciones que favorecen el seguimiento del fenómeno en un ambiente tranquilo.

La iniciativa está pensada para que los visitantes puedan disfrutar de una jornada completa al aire libre, aprovechando las instalaciones habituales del recinto antes de la llegada del eclipse y permaneciendo en el parque hasta la noche.

AVENTURA Y NATURALEZA DURANTE TODA LA JORNADA

Además de la observación del eclipse, La Gabarda pondrá a disposición de los asistentes su oferta habitual de actividades. El recinto contará con piscina, zonas de descanso, cafetería, espacios de picnic y diferentes propuestas de ocio para todas las edades.

Los visitantes también podrán acceder a los circuitos de aventura, tirolinas, tiro con arco, paintball y camas elásticas, entre otras actividades familiares, con el objetivo de convertir la jornada en una experiencia que vaya más allá del propio acontecimiento astronómico.

Como colofón al evento, el parque ha organizado una sesión especial de tirolina nocturna, que se desarrollará entre las 22.00 y las 23.00 horas, una propuesta diseñada para prolongar la experiencia tras la observación del eclipse.

PLAZAS LIMITADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

La organización ha decidido limitar el número de participantes con el fin de garantizar tanto la seguridad como la comodidad de los asistentes, siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades para un acontecimiento que atraerá a miles de personas a distintos puntos de Aragón.

Con esta iniciativa, La Gabarda se suma a la programación especial organizada en torno al eclipse total de Sol, ofreciendo una propuesta que combina observación astronómica, turismo de naturaleza y actividades de aventura en uno de los paisajes más característicos de la provincia de Huesca.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre la jornada y formalizar su inscripción a través de la página web del parque.