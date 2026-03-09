Gallur (Zaragoza): La Escuela Infantil San Antonio de Padua se renueva con 300.000€

La Escuela Infantil San Antonio de Padua de Gallur se renueva con una inversión de 300.000 euros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

GALLUR (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha inaugurado este lunes la reforma integral de la Escuela de Educación Infantil San Antonio de Padua de Gallur, una actuación en la que se han invertido cerca de 300.000 euros y que ha permitido modernizar por completo unas instalaciones de titularidad autonómica que dan servicio este curso a 20 niños y niñas del municipio.

Las obras, iniciadas en septiembre, han supuesto una actualización integral del centro, con el cambio de ventanas y carpintería interior, reforma de los baños, renovación de las instalaciones de electricidad, alumbrado, fontanería y saneamiento, equipamiento interior, pintura interior y exterior, instalación de gas natural en la cocina y sustitución de aparatos de climatización, entre otras mejoras, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Durante la ejecución de los trabajos, los alumnos han continuado con su actividad lectiva en una planta superior del mismo edificio, utilizando dos aulas cedidas temporalmente en el Hogar del Jubilado, y será este miércoles cuando puedan regresar a sus espacios habituales, plenamente renovados y acondicionados.

A la inauguración han asistido esta mañana el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada; la alcaldesa de Gallur, María Pilar Capdevila, y la directora de la escuela infantil, Ana Sicilia, quienes han recorrido las nuevas instalaciones y han destacado la mejora en accesibilidad, seguridad y bienestar que supone esta actuación para las familias del municipio.

La reforma de la EEI San Antonio de Padua se enmarca en el plan del Gobierno de Aragón para modernizar sus once escuelas infantiles de titularidad autonómica. Hasta la fecha, ya se han renovado diez de ellas y solo queda pendiente la ejecución de la nueva EEII Nuestra Señora del Carmen, en Calatayud, que ha vuelto a licitarse por 3,75 millones de euros.

En conjunto, las actuaciones desarrolladas desde 2022 hasta 2025 por parte del Ejecutivo autonómico suponen una inversión de 21,2 millones de euros destinada al primer ciclo de Educación Infantil, incluyendo mejoras en la distribución de espacios, eficiencia energética, protección contra incendios, accesibilidad, renovación de patios y adquisición de nuevo equipamiento, así como actuaciones en aulas de escolarización anticipada --2 años--.