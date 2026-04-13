Garriga (Vox) dice que intensificarán las reuniones en los próximos días para materializar los gobiernos de coalición

Ignacio Garriga durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox - EUROPA PRESS

ZARAGOZA/MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este lunes que van a "intensificar" en los próximos días las reuniones con el PP para cerrar los gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón y ha constatado la "buena sintonía" existente con los barones del PP en esas negociaciones.

Garriga ha reconocido que "el tiempo apremia" y que ambas partes "vamos por buen camino", por lo que ha mostrado su confianza en que puedan seguir avanzando, "como estamos haciendo con los varones del PP". Para ello, ha vuelto a advertir sobre la posible influencia de la dirección nacional de los populares: "Esperemos que ni el señor Tellado ni el señor Feijóo pongan palos en las ruedas y podamos seguir avanzando".

En esa línea de entendimiento, PP y Vox han hecho público este lunes un acuerdo sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Un pacto, circunscrito por Garriga para "impedir" que el PSOE pudiera obtener una "representación destacada" en el órgano rector del Parlamento de Castilla y León, pero que muestra a su juicio "que hay una nueva sintonía, un nuevo marco de diálogo en el cual intentamos restablecer esas confianzas truncadas", antes de insistir en la "buena sintonía" con la que avanzan las negociaciones con los barones autonómicos del PP. "Estoy convencido de que esto puede ser un preludio, si nada lo trunca, para poder seguir avanzando", ha establecido.

Ello con el propósito de "hacer realidad aquello que unos y otros decían que no era posible". Garriga lo ha resumido en "poner a los españoles primero en las políticas públicas", así como a "dar pasos en la dirección correcta de bajar impuestos, mejorar el acceso a la vivienda o frenar la invasión migratoria".

En cualquier caso, ha matizado que los acuerdos que se alcancen "distan del ideal de Vox" en el caso de que la formación hubiera logrado una mayoría absoluta.