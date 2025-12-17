Gaspar dice el PP "ha sacado la sanidad del colapso con más presupuesto y capacidad de gestión"

La diputada del PP Susana Gaspar. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP, Susana Gaspar, ha manifestado que en dos años de Gobierno del Partido Popular "los aragoneses han podido comprobar que la sanidad en Aragón ha comenzado a salir del colapso en la que el PSOE la dejó, se ha llevado a cabo un giro de 180 grados en la sanidad aragonesa".

Ha añadido que ello "ha sido posible gracias a la toma de decisiones, a la planificación y sobre todo al incremento del presupuesto en sanidad, demostrando que la sanidad es una prioridad para el Gobierno Azcón".

Gaspar ha recordado que en apenas dos años ha habido un incremento de más de 526 millones para sanidad. "Esto frente a los verdaderos recortes, los del Gobierno Socialista que en el año 2022 recorto más de 100 millones el presupuesto de sanidad".

Además, ha mencionado que se han recuperado las ambulancias 24 horas en el territorio que el PSOE quitó por la noche y los fines de semana; se han mejorado las condiciones salariales y laborales de los técnicos del transporte sanitario no urgente, "algo que también pasará con los técnicos del transporte urgente si es un Gobierno Popular el que redacta los nuevos pliegos", y se ha pagado la carrera profesional a nuestros profesionales.

La puesta en marcha de medidas eficaces ha permitido reducir las listas de espera en más de 2.000 pacientes en el último año, más de un 27% de pacientes menos en un año. "Frente a los 6.149 pacientes que nos encontramos en agosto de 2023, sin contar con los más de 2.000 pacientes que decidieron guardar en un cajón y no incluir en las listas de espera, hoy son 5.437 los pacientes que esperan más de 6 meses para ser intervenidos. Esta mejora es fruto de la planificación y gestión del Gobierno del PP", ha incidido la parlamentaria.

Este incremento presupuestario ha permitido contar con más profesionales en su sistema sanitario, ha continuado diciendo. "Hoy el sistema sanitario público aragonés cuenta con 1.495 profesionales más que cuando el PSOE gobernaba, gracias a medidas innovadoras como el plan de fidelización que ha permitido retener a más de 75 profesionales, o del decreto de cobertura de puestos de difícil cobertura". Gaspar ha aludido a "la nefasta decisión del PSOE de prescindir de más de 2.600 profesionales sanitarios cuando estábamos saliendo de una pandemia y cuando más falta hacían".

También, la portavoz popular de Sanidad se ha referido a la mejora del servicio de urgencias en Atención Primaria, que en las primeras semanas de su puesta en funcionamiento ha permitido incrementar el número de atenciones, alcanzando una media de 600 atenciones diarias, muy superior al número de personas que acudían a los puntos de atención continuada, y que demuestra un impacto positivo en los recursos de urgencias hospitalarias.

La diputada popular ha querido dejar claro que la mejora de sanidad ha sido, y sigue siendo, la prioridad para el Gobierno de Jorge Azcón, que presentó un presupuesto para 2026 en el que se superaban los 3.000 millones de euros para la sanidad aragonesa y que contemplaba la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova; nuevos centros de salud en Cuarte, Utebo, Zuera y los barrios del sur de Zaragoza; reformas en centros de salud como el de Caspe y permitirá seguir invirtiendo en la atracción de profesionales a nuestra comunidad, mejorando las condiciones salariales y laborales de nuestros profesionales, y seguir reduciendo las listas de espera.

LOS "BULOS SANITARIOS"

Susana Gaspar ha explicado que "frente a la realidad de la gestión del Gobierno del Partido Popular en el ámbito sanitario, nos encontramos con un PSOE carente de ideas y que una vez más decide utilizar la sanidad como arma electoral, acusando al Gobierno de recortes falsos y de querer beneficiar a amiguetes, será que se acuerdan de los amigotes de Pilar Alegría, de Santos Cerdán o Paco Salazar. Un PSOE que se dedica a sacar a cualquier portavoz a hablar de sanidad porque no se atreven a hacerlo ellos en primera persona porque saben que mienten".

La parlamentaria ha agregado que el Gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría no ha hecho nada en siete años para paliar la falta de profesionales sanitarios, solo han protagonizado polémicas y enfrentamientos con los profesionales, como hemos visto la pasada semana con la huelga de médicos. "Este es el PSOE que viene a Aragón: el que miente, cuenta bulos, no sabe gestionar y cuando puede hacer algo prefiere seguir callando y aplaudiendo a su líder para que Sánchez siga un día más en la Moncloa".