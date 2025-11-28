El gasto por persona y año en alimentación en Aragón es de 1.786 euros, prácticamente en la media nacional

Archivo - Mercado Central - CAMILA-STORNINI - Archivo

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio en alimentación por persona y año en Aragón asciende a unos 1.786,4 euros, un 0,1% menos de la media nacional; de los que un 20,9% se destinan a carne, un 11,6% a productos pesqueros, un 9,7% a frutas, un 8,1% a hortalizas, un 7,5% a derivados lácteos, y un 3,6% a pan, entre las partidas más relevantes. Son datos relativos al consumo en los hogares aragoneses recogidos en el anuario Alimentación en España 2025, elaborados por la empresa pública estatal Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El anuario estará disponible en la web de Mercasa el próximo lunes 1 de diciembre --'mercasa.es/publicaciones/alimentacion-en-espana'--. El análisis de Mercasa revela que, en comparación con la media nacional, en Aragón hay un gasto per cápita superior en hortalizas frescas (22,55%), carne (6,2%), pescado (3,7%), frutas frescas (2,7%) o chocolates y cacaos (4,3%), mientras que, por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, agua mineral (-22,9%), zumo y néctar (-15,8%), derivados lácteos (-11,8%), cervezas (-24%), patatas (-7,8%), frutos secos (-15,2%) o aceite (-11,4%).

Por su parte, en volumen, siempre con datos de 2024, el último ejercicio completo, cada persona en Aragón consume al año 153 huevos, 44,6 kilos de carne, 19,2 kilos de pescado, 63,7 litros de leche, 29,3 kilos de derivados lácteos, 24 kilos de pan, 8,9 litros de aceite, 13,9 litros de cerveza, 61,7 kilos de hortalizas frescas, 80,9 kilos de frutas frescas, 17,8 kilos de platos preparados, 48,5 litros de agua embotellada y 30,6 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media estatal, en Aragón se consume, en términos per cápita, sólo una mayor cantidad de hortalizas frescas (14,6%), carne (7,1%), pescado (6,7%), leche (3,1%), frutas y hortalizas transformadas (2,7%) y platos preparados (3,4%), mientras que, por el contrario, el consumo es menor en bebidas refrescantes y gaseosas (-11,8%), pan (-12,5%) y derivados lácteos (- 9,6%).

En Aragón hay 921 empresas agroalimentarias y 2.673 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. En esta Comunidad Autónoma se pueden encontrar 738 supermercados y 17 hipermercados.

Aragón cuenta con 502 actividades de comercio de venta ambulante y mercadillos, un 1,4% sobre el total nacional. En hostelería y restauración, Aragón cuenta con 1.815 restaurantes y 4.783 bares, lo que supone un 2,2% y un 2,9% respectivamente del total nacional.

DO Y CALIDAD DIFERENCIADA DE ARAGÓN El anuario de Mercasa recoge también la relación de todas las denominaciones de origen y calidad diferenciada en Aragón, una comunidad que cuenta con una gran oferta de productos amparados por estos sellos de calidad, abarcando a todos los sectores de alimentación y bebidas.