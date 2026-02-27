Gaudes pide "prudencia" a Beltrán al pronunciarse sobre el pacto PP-Vox en Zaragoza: "No utilice técnicas de amenaza"

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en rueda de prensa en el Parque Grande. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha pedido al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que "sea prudente" en sus declaraciones sobre el pacto de PP y Vox para aprobar el presupuesto de la ciudad para 2026, que incluye una modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y "no utilice las técnicas de amenaza que se suelen utilizar en La Moncloa, porque en las últimas elecciones no les ha ido demasiado bien".

"Si lo que quiere es ser candidato --del PSOE-- a la Alcaldía de Zaragoza, me parece una estrategia bastante pésima el amenazar a los ciudadanos y a la ciudad de Zaragoza", ha opinado Gaudes este viernes, tras una rueda de prensa en el Parque Grande para informar de las mejoras en la plantación de bulbosas en varias zonas de la capital aragonesa.

Gaudes ha respondido así a las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón sobre el acuerdo de PP y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las que lo tildaba de "claudicación política" y advertía de que "los zaragozanos lo vamos a pagar, tanto en salud como en dinero" porque dicho pacto incluye una modificación de la ordenanza de la ZBE.

"Nuestros vecinos de Barcelona han suspendido Zona de Bajas Emisiones y allí no ha salido el delegado a decir que les van a quitar las ayudas al transporte", ha comentado Tatiana Gaudes, para seguidamente elogiar el "hecho histórico" conseguido por el Ayuntamiento de Zaragoza al mantenerse dentro de la legalidad a la vez que activa un régimen sancionador que "permita la flexibilidad de adaptarlo a la ciudad cuando tenga alta contaminación".

Por lo tanto, "estamos cumpliendo fielmente dentro de la legalidad lo que nos dice el Ministerio", ha zanjado Tatiana Gaudes, ya que según aclaró la alcaldesa, Natalia Chueca, el pasado miércoles, cuando anunció el entendimiento con Vox para aprobar el presupuesto para 2026, la nueva ordenanza de la ZBE tendrá restricciones de acceso vinculadas a episodios de contaminación, no obstante "estamos trabajando en cómo diseñarlo".

En este sentido, Gaudes se ha dirigido al delegado del Gobierno en Aragón para exigirle "prudencia" y, en segundo lugar, "que no utilice las técnicas de amenaza que se suelen utilizar en La Moncloa, porque en las últimas elecciones no les ha ido demasiado bien".

UNA ZBE "ACORDE A LA CIUDAD"

Tatiana Gaudes ha insistido en que el objetivo del Gobierno local es que "los zaragozanos tengan una Zona de Bajas Emisiones acorde a la ciudad, no todo lo contrario".

"Sabemos que somos una ciudad con unos buenos niveles de contaminación --bajos--, pero eso no quiere decir que no vayamos a trabajar por mejorarlos. Tenemos que conjugar las dos cosas", ha puntualizado la consejera municipal.

Asimismo, ha señalado que se trabaja en el régimen sancionador, "que lo tiene que haber, como bien nos dice la ley", pero que las restricciones se impongan únicamente "cuando estamos en límites de pasar la normativa en materia de calidad del aire".