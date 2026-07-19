Gazir conquista Zaragoza en la última regional de Red Bull Batalla previa a la Final Nacional

1105339.1.260.149.20260719152957 Una de las intervenciones en el red Bull Batalla regional celebrado en Zaragoza. - PELONIO

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Final Nacional de Red Bull Batalla ya tiene a todos sus protagonistas. La XXI edición de la competición de freestyle cerró este sábado sus clasificatorias regionales con una intensa jornada en el Palacio de Congresos de Zaragoza ante unas 800 personas. Allí, Gazir se coronó campeón tras imponerse a Iban en una final al más puro estilo freestyle. Junto a ellos, Iban, Sara Socas, Deskarte, Ander2k y Zyko GDH certificaron su pase para la Final Nacional que se celebrará el próximo 6 de marzo de 2027 en Tenerife .

Los clasificados se suman a los 6 maestros de ceremonias --MCs-- que aseguraron su plaza en la regional de Almería, Skone, Nocre, Jesús LC, Vivi, NQP y Segrelles , así como a los ya clasificados en la pasada temporada: Bnet , vigente campeón nacional; Dani VK , subcampeón; y Alek y Fabiuki , semifinalistas. Con los 16 nombres ya confirmados, la cuenta atrás para la Final Nacional ha comenzado.

LA ÚLTIMA BATALLA ANTES DE TENERIFE

La última regional de la temporada volvió a demostrar por qué Red Bull Batalla continúa siendo el gran escaparate del freestyle en español. Sobre el escenario convivieron la experiencia de referentes con el hambre competitiva de una nueva generación de MCs decidida a abrirse paso entre la élite.

Un choque de estilos y trayectorias que elevó el nivel de la competición batalla tras batalla y dejó algunos de los momentos más memorables de la temporada. Desde los primeros cruces, la canaria Sara Socas , los aragoneses Ander2k y Zyko GDH, o el catalán Deskarte firmaron algunas de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Sin embargo, el camino de Gazir hacia la victoria fue consolidándose hasta desembocar en una final vibrante frente a Iban. Ambos protagonizaron un intercambio de barras de altísimo nivel, con respuestas instantáneas, réplicas y punchlines que hicieron estallar al público en varias ocasiones.

Tras una decisión muy disputada, Piezas, C.Terrible y June, integrantes del jurado, señalaron a Gazir como el gran vencedor de la noche.

Más de 800 personas llenaron el Palacio de Congresos de Zaragoza, confirmando una vez más el papel de la capital aragonesa como uno de los grandes epicentros del freestyle en España.

Con DJ Verse marcando el ritmo de cada batalla, y More Black Thais y Claudinho al frente del evento, la ciudad volvió a convertirse en el escenario perfecto para una jornada que reunió a leyendas consolidadas, aspirantes al título y una afición entregada de principio a fin.

RED BULL BATALLA, DONDE NACE LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Desde hace más de dos décadas, Red Bull Batalla se ha consolidado como el principal escenario del freestyle en habla hispana. Más que una competición, se ha convertido en una plataforma donde han nacido algunas de las figuras más importantes de la escena y donde cada año surgen nuevos talentos dispuestos a escribir su propia historia.

La XXI edición reafirma ese compromiso con la esencia del freestyle, la improvisación sin filtros, el talento en estado puro y una nueva generación de MCs preparada para tomar el relevo.

Ahora, con el cuadro completamente definido, todas las miradas apuntan a Tenerife. El próximo 6 de marzo de 2027, los 16 mejores MCs del circuito volverán a verse las caras en la Final Nacional de Red Bull Batalla, donde solo uno logrará escribir su nombre en la historia de la competición y ceñirse el cinturón de campeón de España