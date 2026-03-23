Gescooperativo, la gestora de fondos de Caja Rural de Aragón, premiada en París en el European Funds Trophy

Beatriz Gutiérrez y Silvia Navas con el European Funds Trophy - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva de Caja Rural de Aragón, ha sido distinguida en París en la 19ª edición de los European Funds Trophy, cuyo objetivo es reconocer a los mejores fondos y a las gestoras de activos más destacadas de Europa.

En esta edición, Gescooperativo ha sido premiada por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI, que ha recibido el galardón en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento, un reconocimiento que distingue la excelencia, consistencia y calidad en la gestión de los fondos de inversión.

Este galardón se suma al obtenido por Gescooperativo el pasado año en estos mismos premios, y supone un reconocimiento a la consistencia de su modelo de gestión y a la competitividad de su gama de fondos.

El jurado ha valorado especialmente la solidez del proceso de inversión, la gestión eficiente del riesgo y los resultados obtenidos por el fondo, aspectos que reflejan la disciplina de inversión y el enfoque a largo plazo del equipo gestor.

Los European Funds Trophy están organizados por la agencia europea de análisis de fondos FundClass y en su convocatoria participa un destacado grupo de medios de comunicación internacionales.

Para Alberto Navarro, director de Banca Patrimonial de Caja Rural de Aragón, "Este reconocimiento es una excelente noticia para nosotros y para nuestros clientes. Refuerza la profesionalidad de nuestro equipo y nuestro compromiso con una gestión segura, prudente y basada en la confianza".

Gescooperativo nace en 1991 como sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva del grupo Caja Rural, y basa su actuación en tres pilares fundamentales: la cercanía con el cliente, la honestidad, para suministrar un servicio de calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando una rentabilidad acorde a su perfil de riesgo, y la confianza, derivada de una actitud de compromiso y cooperación con los inversores y con la sociedad en su conjunto.

Desde su creación, Gescooperativo ha ido creciendo de forma constante su patrimonio, hasta llegar en la actualidad a gestionar 58 fondos, con un patrimonio superior a los 12.400 millones de euros, distribuido entre más de 400.000 partícipes.