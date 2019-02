Gimeno garantiza que con la prórroga presupuestaria "no habrá servicios de interés que queden sin gestionar"

Publicado 11/02/2019 13:37:53 CET

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha garantizado este lunes que con la prórroga presupuestaria no habrá "ninguna necesidad ni servicio de interés general que se quede sin gestionar", por el "estado de madurez" en que se encuentran las cuentas gracias a la gestión de los años anteriores.

Así lo ha aseverado en su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, en la que ha intervenido a petición de los grupos parlamentarios de PP, Cs y Partido Aragonés (PAR) para informar de las consecuencias de la prórroga presupuestaria en la Comunidad.

El consejero ha defendido que la prórroga tendrá "muchos menos efectos" en Aragón que en otras Comunidades y ha comentado que "estamos acostumbrados" a presentar modificaciones para su aprobación en las Cortes, por lo que para cualquier proyecto "ustedes dirán sí o no y tendrán la posibilidad de seguir controlando al Gobierno en esta legislatura".

Gimeno ha defendido que "un presupuesto prorrogado puede ser mejor que uno nuevo y este año así, así anda", ha dicho, para lamentar que los partidos nacionales hayan restado 70 millones de ingresos a la Comunidad al acordar el objetivo de déficit, aunque se vayan a recibir más ingresos. Ha argumentado, además, que "con la técnica de los gastos anticipados hemos resuelto un problema muy importante, porque están maduradas todas las inversiones".

Ha afirmado que todas las transferencias "de todo tipo" a instituciones se van a mantener y no se verán afectadas por la prórroga, para remarcar que el presupuesto "está en un estado de madurez que nos permitirá hacer una gestión adecuada".

En el caso de que se quisiera comenzar una obra nueva, como un centro de salud, Gimeno ha advertido de que estos proyectos tardan "seis meses como mínimo y eso con una celeridad inexplicable", por lo que se prevé con la prórroga que la tramitación de este tipo de proyectos se pueda iniciar, "pero que no se ejecute hasta que no haya presupuesto".

NIVEL DE MADURACIÓN

El consejero ha diferenciado entre 2017, cuando rechazó la opción de una prórroga presupuestaria, y este año, al argumentar que "el nivel de maduración de todas las políticas sociales y de inversión es ahora muy alto" y si hace dos años no se hubieran iniciado proyectos en centros de salud o educativos "hoy no estarían terminados o en condiciones de que terminen".

Como ejemplo, ha apuntado que el nivel de ejecución en inversiones de educación "es espectacular porque se ha trabajado mucho en los años anteriores". "Por eso era mucho más importante en 2017" tener presupuesto, "para marcar las prioridades", dado que una prórroga no permite fijar esas prioridades, si bien se ha trabajado con tramitaciones anticipadas durante todo el pasado año "por lo que pueda ocurrir o no con la prórroga".

En todo caso, Gimeno ha aclarado que "no habrá ninguna necesidad ni servicio de interés general o permanente que se queden sin gestionar", para agregar que el año en que más tarde se aprobó el presupuesto "se ejecutó al 97 por ciento" y este año "habrá también una ejecución alta".

Debido a que tampoco se han aprobado aún los presupuestos generales del Estado, "están retenidos todos los créditos que dependen del Estado, pero otros muchos recursos proceden de la UE y con o sin PGE se distribuirán a las Comunidades, no habrá problemas y se gestionará igual", como los fondos para agricultura o empleo joven. En este punto, ha mencionado que Aragón está creciendo y "pronto estaremos en tasas de paro estructural, ya estamos cerca de ello".

"CARADURA"

El parlamentario del PP, Antonio Suárez, ha dicho tajante que "ustedes son los únicos responsables de que la Comunidad no tenga presupuestos", recordando que el PP siempre ha estado dispuesto a dialogar y presentar enmiendas.

"No conozco ninguna otra Comunidad en la que haya sido el propio gobierno, desde el principio, quien no haya querido tener presupuesto", ha indicado, para lamentar la "caradura" de Gimeno al asegurar que si no hay presupuestos ahora, los habrá después de las elecciones cuando "sabe que no va a gobernar".

"No tiene anteproyecto y eso tiene consecuencias importantísimas" en materias como la acción social o la imposibilidad de impulsar obra nueva, ha advertido Suárez, insistiendo en que la situación "es preocupante" y "el problema es que quieren dejar este marrón al próximo gobierno". Ha recordado que se ha solicitado la comparecencia del interventor en las Cortes sobre este mismo tema.

INTERESES ELECTORALES

La diputada del PAR, Elena Allué, ha criticado que ni España, ni Aragón, ni Zaragoza tengan unos presupuestos aprobados "por la fragilidad de los gobiernos de la izquierda" que están "más mirando de reojo al 26 de mayo" y pensando en sus "intereses electorales" que en los aragoneses.

"¿No habrá consecuencias para solventar la emergencia social?", ha preguntado Allué, al recalcar que ni al PSOE ni a Zaragoza en Común les ha interesado pactar sus respectivos presupuestos en el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza "porque les interesan nada los problemas reales de la gente y les preocupan mucho sus intereses electorales". "Quieren echarle el marrón al gobierno siguiente porque no se ven gobernando", ha sentenciado.

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha considerado que Gimeno "tiene un anteproyecto de presupuestos, pero no se atreve a traerlo" porque en estos años "han estado jugando al cuento de la lechera, gastando más a expensas de cuentas venideras y tendremos problemas a partir de junio" por la "desastrosa herencia" que dejará Gimeno.

Además, ha estimado que ahora el consejero se dedicará a "chapucear con el dinero de todos los aragoneses" con una prórroga "electoralista" y ha rechazado que el Gobierno central esté "sacrificando" infraestructuras y proyectos en Aragón para conceder dinero "a los independentistas catalanes".

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha puesto en duda que no vayan a existir problemas para llevar a cabo las inversiones, convocatorias y convenios previstos. Ha aseverado que el Gobierno autonómico "ha instrumentalizado el poder en favor del partido del gobierno", lo que se evidencia cuando en 2017 el consejero aseguraba que la prórroga "era desastrosa" y ahora su discurso "es antagónico". "¿Cuándo mentían, en 2017 o en 2019?", ha preguntado.

El diputado del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA), ha opinado que los grupos de la oposición "se alegran de que haya dificultades para capitalizarlo el 26 de mayo"; mientras que el diputado socialista Alfredo Sancho ha sostenido que "esto es una carrera de las vanidades --entre los partidos de la oposición-- que empieza a ser alarmante".