Gimeno: "Zaragoza es referente en China en desarrollo sostenible y recuperación de la naturaleza"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha asegurado que Zaragoza es un "referente en China en desarrollo sostenible y recuperación de la naturaleza" con el proyecto de renaturalización de la ribera del río Huerva que se financia en parte con fondos europeos.

Gimeno ha detallado el viaje al país asiático, el segundo que realiza este año junto con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y en el que han estado en la ciudad de Weihai, en un foro de Ciudades Exquisitas, y en Shanghai, donde ha mantenido reuniones con empresas chinas a través de la Cámara de Comercio China-España.

"Zaragoza está de moda, no es un eslogan, es una realidad. Trabajando duro e intensamente, la alcaldesa está liderando no solo con su visión, sino con su compromiso y su presencia allá donde sea necesario", ha enfatizado Gimeno.

Estas reuniones han posibilitado que la ciudad refuerce su imagen y potencial como nodo logístico internacional y se ha acordado llevar a cabo un acuerdo de colaboración entre el clúster Logístico de Aragón, ALIA, con empresas chinas.

Asimismo, el grupo Juneyao se ha comprometido a invertir 10 millones de euros, mediante de su filial Dongfang Automobile para la venta en Europa de sus vehículos eléctricos.

"Es una excelente noticia --ha dicho Gimeno-- porque no solo aporta un proyecto de inversión para nuestra ciudad, la inversión de Juneyao, sino que fija a Zaragoza como sede fiscal de todo lo que ocurra en Europa".

GRUPOS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha comentado que la "comunista "China "habla del win-win" en el que ella coincide porque la coordinación entre países es "mejor" para todos. Tras subrayar que China "promueve la paz y el desarrollo mundial" ha confiado en que el viaje haya sido para bien.

La concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha calificado de "positivo" el viaje de la alcaldesa a China y ha recordado que han insistido a lo largo del mandato para atraer empresas a la ciudad. Ha confiado en que las buenas relaciones traigan alguna sorpresa más. Ha felicitado por el proyecto de Juneyao por el empleo que generará y tributará en Zaragoza. "Todo lo que sea atraer empleo, riqueza y empresas que tributen sea bienvenido y enhorabuena, además de mucha suerte para lograr muchos más".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Guillermo Ortiz, ha criticado que se hable de ciudad sostenible cuando "hay ratas que campan a sus anchas" y se intenta apartar a los peñistas de las fiestas y "niega que masacre de civiles en Gaza sea genocidio"

Gimeno ha replicado al contestar a ZeC, que "Mao Tse-Tung ha muerto y ha añadido que en China prima el "capitalismo de Estado y en Zaragoza el capitalismo occidental, pero ambas tienen la palabra capitalismo".

Al PSOE le ha dicho que con estos viajes de trabajo al extranjero se intentan paliar que desde el Gobierno de España "se potencie a unas comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña y se penalice a otras". Le ha afeado que el PSOE "haya purgado a Lambán y lo siguen haciendo en la bancada socialista".