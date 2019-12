La gira ImaginBank 2019, con los artistas Cepeda y Ana Guerra, llega al Auditorio este fin de semana

Publicado 16/12/2019 11:14:57 CET

ZARAGOZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XIII concierto de la gira ImaginBank 2019 llega a Zaragoza este sábado, 21 de diciembre, a la sala Multiusos del Auditorio, a partir de las 21.30 horas, con la actuación de los cantantes Cepeda y Ana Guerra, dos de los artistas que más están destacando y consolidando su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo.

Se trata de una iniciativa de imginBank, el banco solo móvil de CaixaBank; Clipper's Live y GTS, orientada a ofrecer una experiencia musical.

Durante los 16 conciertos de la gira imaginBank 2019, que ha comenzado el pasado mes de septiembre, Cepeda y Ana Guerra ofrecen una selección de sus temas que han presentado durante estos últimos meses en sus respectivas giras "Principios" y "Tour Reflexión".

Además, preparan alguna sorpresa conjunta convirtiendo estos conciertos en un "evento único" y que solo podrán ver aquellos que asistan a la gira imaginBank 2019, han indicado desde la organización en una nota de prensa.

Los dos artistas han declarado estar "encantados" con la gira y poder compartir esta experiencia juntos. Cepeda ha añadido que se siente "muy ilusionado" de cantar junto a su compañera Ana. "Está siendo increíble porque me estoy reencontrado, por todas las ciudades, con gente que me sigue y cantando los nuevos temas de la reedición 'Nuestros Principios', así que súper contento con el resultado".

Ana Guerra, por su parte, ha afirmado que la gira imaginBank ha sido una "sorpresa" porque es un formato que nunca había hecho y no para de descubrir cosas. "Las charlas nos están acercando a la gente de una manera muy especial donde nos sentimos como en casa. Cada concierto está siendo único y estamos sintiendo cosas muy distintas, pero en todos, la gente nos está dando muchísimo amor".

Las entradas para la gira imaginBank 2019 se pueden adquirir desde la app de imaginBank y en la web 'www.giraimaginbank.com'. Los clientes de imaginBank disponen de un descuento y promociones en todas las ciudades y fechas anunciadas.

GIRA IMAGINBANK 2019

Esta gira musical ha comenzado en Valencia el pasado 28 de septiembre, y tras su paso por Palma de Mallorca, Granada, Murcia y Don Benito (Badajoz) el pasado mes de octubre, en noviembre ha ofrecido conciertos en Bilbao, Madrid y León.

En diciembre les ha llevado hasta Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Gijón y Zaragoza. El año 2020 el escenario será Santa Cruz de Tenerife, el 11 de enero; Pamplona, el día 17 y cerrarán la gira en Barcelona, el 21 de enero.

SOBRE IMAGINBANK

imaginBank es el primer banco mobile only de España en el que la operativa se realiza exclusivamente a través de apps para móviles y para redes sociales.

Supone un paso adelante en la estrategia de innovación de CaixaBank, reconocida como una de las entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios financieros. CaixaBank sigue reforzando su liderazgo en banca digital con 6,3 millones de clientes digitales en España.

imaginBank ha recibido reconocimientos internacionales destacados. En 2017, obtiene premio The Banker, publicación del Grupo Financial Times, por el lanzamiento del chatbot, un servicio de ayuda al cliente para conocer ofertas y descuentos exclusivos basados en inteligencia artificial. The Banker también premia en 2016 a imaginBank como Mejor Proyecto Tecnológico del Año.