El Gobierno de Aragón alerta del riesgo extremo de aludes en el Pirineo

El riesgo de aludes es extremo en el Pirineo aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha alertado del riesgo altísimo de aludes en todo el Pirineo, debido a la gran inestabilidad tras las últimas nevadas y las condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, se pide máxima prudencia a la población y, de manera especial, a quienes practican actividades en la montaña. No se debe esquiar fuera de pista ni realizar esquí de montaña, ya que el riesgo de desencadenamiento de aludes es muy elevado, incluso con sobrecargas débiles.

El Gobierno de Aragón recuerda que cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, tanto para las personas afectadas como para los equipos de rescate, por las condiciones extremadamente peligrosas.

Se ruega limitar la actividad en zonas de alta montaña y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El jefe del servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, ha resaltado que "preocupa especialmente el riesgo extremo de aludes que presenta la cordillera pirenaica. Estos nuevos espesores de nieve se suman a una situación de alta inestabilidad que viene caracterizando el manto nivoso desde el inicio del invierno y que ha generado distintos accidentes, por lo que la recomendación desde el Gobierno de Aragón es la de posponer cualquier actividad en la alta montaña y realizar la práctica del esquí únicamente en entornos seguros, como son las estaciones de esquí, siguiendo siempre las indicaciones del personal de la estación y evitando los descensos fuera de pista".