El Gobierno de Aragón apoya la Noche de la Investigación para acercar la ciencia a la ciudadanía y despertar vocaciones

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán, ha participado este viernes en la Noche Europea de la Investigación, que ha celebrado su decimotercera edición en Aragón con un amplio programa de actos de divulgación dirigidos a la ciudadanía en las tres capitales, sumándose así a otras casi 400 ciudades de toda Europa.

Gayán ha apoyado el programa impulsado una vez más por la Universidad de Zaragoza para sacar a la calle la "potente investigación y el amplio conocimiento" generado desde los distintos campus universitarios y en los institutos de investigación propios y mixtos de la institución universitaria.

Ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas que ayudan a "acercar la ciencia a la ciudadanía, divulgando el valor que aporta al progreso y al bienestar de las sociedades; y a despertar vocaciones entre las generaciones más jóvenes".

El año pasado la Noche de la Investigación ha contado con la participación de unas 5.000 personas. La responsable autonómica ha sido recibida en el Edificio Paraninfo por el rector, José Antonio Mayoral, y por Albert, interpretado por el actor Jesús Pescador, recordando el Einsten centenario de su paso por Zaragoza.

Junto a otras autoridades, han visitado la feria de la investigación, que ha contado con experimentos, juegos y demostraciones, así como charlas y monólogos científicos, a cargo del grupo RISArchers, de investigadores monologuistas de Unizar.

G9

Una zona experimental que se ha replicado en la plaza de Navarra en Huesca -donde también ha habido charlas divulgativas en el Edificio del Círculo oscense; y en los porches de la plaza del Torico, en Teruel, y en el Museo Provincial.

En la capital turolense, ha sido el director del Servicio Provincial de Educación, José Luis Castán, quien ha querido respaldar la iniciativa impartiendo uno de los talleres dirigidos a la ciudadanía. Como profesor del área de Historia de la Educación, ha dado un taller práctico sobre patrimonio escolar, visitando los edificios más significativos de la educación turolense y explicando su labor desde la Edad Media.

El programa incluía otras rutas científicas, así como un café con las once científicas protagonistas de la exitosa campaña 'Soy Científica. Vivo en tu barrio', así como un hackathon sobre ciberseguridad.

Además, los más pequeños han podido participar otro año más en una investigación en curso, al entregar sus dientes de leche al ratoncito Pérez y colaborar en la realización de estudios en el ámbito paleoantropológico y forense del Centro Nacional sobre la Evolución Humana.

La Noche de la Investigación es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa.

En España, son un total de ocho los proyectos financiados por la Comisión para los años 2022 y 2023.En el caso de la Universidad de Zaragoza, la celebración vuelve a inscribirse en el marco del proyecto europeo "Go for the Missions!" --G9 Missions-- del Grupo 9 de Universidades, que coordina la UC y en el que participan además de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de La Rioja.