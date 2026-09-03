El Gobierno de Aragón asegura que el nuevo Obispo Polanco funciona con normalidad y seguridad

Las actuaciones de urbanización y adecuación de viales que continúan desarrollándose en el entorno forman parte de la fase final de un proyecto de gran envergadura y se ejecutan en zonas muy alejadas de acceso del centro. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha asegurado que el nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha iniciado su actividad asistencial "con total normalidad" y en condiciones "plenamente seguras" para pacientes, profesionales y visitantes.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que las actuaciones de urbanización y adecuación de viales que continúan desarrollándose en el entorno forman parte de la fase final de un proyecto de gran envergadura y se ejecutan en zonas alejadas de los accesos al centro hospitalario.

Según ha indicado, estos trabajos "no interfieren en el funcionamiento sanitario ni en la atención a los pacientes ni a los trabajadores". Además, ha señalado que se han establecido en todo momento las medidas de seguridad, señalización y delimitación necesarias para garantizar la correcta circulación y el acceso al hospital.

El Gobierno de Aragón ha considerado "muy irresponsable" trasladar a la ciudadanía una imagen de inseguridad que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad". En este sentido, ha subrayado que el nuevo Obispo Polanco ya está prestando servicio a los turolenses y que su puesta en marcha progresiva avanza según lo previsto.

Asimismo, ha respondido a las críticas del PSOE y ha afirmado que muestran "un gran desconocimiento" sobre el funcionamiento de una organización sanitaria moderna. El Ejecutivo ha recordado que los hospitales acometen de forma continua actuaciones de mantenimiento, modernización y ampliación sin que ello tenga que afectar a la atención de los pacientes ni a la calidad asistencial.

Como ejemplos, ha citado el Hospital Universitario Miguel Servet, el Hospital San José de Teruel, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Hospital Universitario Royo Villanova, centros en los que se han desarrollado o continúan desarrollándose obras de gran envergadura mientras la actividad sanitaria sigue funcionando con normalidad.

Por ello, el Gobierno autonómico ha sostenido que intentar generar preocupación o alarma por unos trabajos que no afectan a la asistencia "carece de todo fundamento técnico y sanitario".