El Gobierno de Aragón autoriza la licitación del contrato para la gestión del Programa Carné Joven 2026-2029

El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización y el gasto plurianual anticipado necesario para la licitación del contrato de servicios denominado Gestión del Programa Carné Joven 2026-2029, promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

El contrato, con una duración prevista de cuatro años (del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029) y posibilidad de prórroga de doce meses, cuenta con una inversión global de algo más de tres millones de euros --3.030.912,32 euros--, que se distribuirán a razón de 757.728,08 euros en cada uno de los cuatro próximos ejercicios hasta 2029.

El acuerdo ha sido presentado de forma conjunta por los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Bienestar Social y Familia, reafirmando el compromiso del Gobierno de Aragón con las políticas de juventud y con la mejora de los servicios que promueven la participación activa y el bienestar de los jóvenes aragoneses.

El carné tiene 70.743 usuarios activos, según datos actualizados a 31 de octubre, que tienen acceso a 3.000 ventajas ofrecidas por más de 2.500 empresas y entidades colaboradoras en las tres provincias, además de las más de 52.000 ventajas en Europa.

Entre los descuentos más populares están los relacionados con el transporte urbano y el disfrute del ocio y actividades lúdicas, como las ventajas en la campaña de nieve; además destacan los relacionados con librerías, cine y formación de idiomas y los seguros para los viajes de estudios.

TAMBIÉN PARA JÓVENES

Precisamente hace diez días que el Gobierno de Aragón amplió la edad mínima para acceder al Carné Joven Europeo, pudiendo ya solicitar gratuitamente sus ventajas los jóvenes de 12 y 13 años.

Hacer posible el acceso a este título responde, por parte del Ejecutivo aragonés, a una demanda tanto de los potenciales beneficiarios como de sus familias. Es por ello que ya se difunde la ampliación de la edad mínima a través de una campaña institucional en medios y también se facilitará información actualizada sobre el Carné Joven a todos los centros de Educación Secundaria.

Esta expansión de los posibles destinatarios del carné se produce en el marco del convenio suscrito por el Gobierno de Aragón, Ibercaja, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel el pasado mes de junio.

A través de este acuerdo se busca reforzar y expandir las oportunidades de ocio, formación, culturales y deportivas dirigidas a esta franja de edad, ahora ampliada, puesto que las necesidades y demandas de los adolescentes y jóvenes aragoneses han ido evolucionando en los últimos años.

Hasta la fecha el Carné Joven estaba disponible desde los 14 a los 30 años y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha sido responsable de su gestión ya desde sus inicios, en 1988.